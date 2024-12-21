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Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artırıldı! Bakan Murat Kurum Duyurdu "İstanbul'da 2 Bin 500 TL Artış"

Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artırıldı! Bakan Murat Kurum Duyurdu "İstanbul'da 2 Bin 500 TL Artış"

Murat Kurum kentsel dönüşüm kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 17:26

İstanbul'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada kentesel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. İstanbul'da 2.500 TL artırılan kira desteği Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2.000 TL arttı. Peki, İstanbul'da kira desteği ne kadar oldu? Büyükşehirlerde kira desteği ne kadar arttı? 

İşte, detaylar...

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İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve kira desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve kira desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un katıldığı Güngören Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen tören ile Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da ise 365 konutun temeli atıldı.

Bakan Kurum'un katıldığı Güngören Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen tören ile Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da ise 365 konutun temeli atıldı.

Burada yaptığı konuşmada evini kentsel dönüşüme verecekler için kira destek oranlarındaki artıştan söz eden Kurum, başta İstanbul olmak üzere 81 ildeki kira destek ödemelerindeki artışı duyurdu.

İstanbul'da kira desteği 5.500 TL'den 8.000 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul'da kira desteği 5.500 TL'den 8.000 TL'ye çıkarıldı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada önce megakentten söz etti, 'İstanbul'da evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.' dedi. 

Daha sonra 2025 yılından itibaren geçerli olacak kira desteklerinin il il ne kadar artırıldığını açıkladı. Bakan açıklamasında, 'Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İllere Göre Kira Destek Ödemeleri Ne Kadar Oldu?

İllere Göre Kira Destek Ödemeleri Ne Kadar Oldu?

  • İstanbul'da 5500 TL'den 8000 TL'ye,

  • Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4500 TL'den 6500 TL'ye

  • Büyükşehirlerimizde 3750 TL'den 5500 TL'ye,

  • Kalan illerimizde 3000 TL'den 4500 TL'ye çıkarıldı. 

Söz konusu rakamlar ise 2025 yılından itibaren geçerli olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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