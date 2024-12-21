Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artırıldı! Bakan Murat Kurum Duyurdu "İstanbul'da 2 Bin 500 TL Artış"
Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artırıldı! Bakan Murat Kurum Duyurdu "İstanbul'da 2 Bin 500 TL Artış"
İstanbul'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada kentesel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. İstanbul'da 2.500 TL artırılan kira desteği Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2.000 TL arttı. Peki, İstanbul'da kira desteği ne kadar oldu? Büyükşehirlerde kira desteği ne kadar arttı?
İşte, detaylar...
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İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve kira desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum'un katıldığı Güngören Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen tören ile Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da ise 365 konutun temeli atıldı.
İstanbul'da kira desteği 5.500 TL'den 8.000 TL'ye çıkarıldı.
İllere Göre Kira Destek Ödemeleri Ne Kadar Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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