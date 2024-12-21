Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artırıldı! Bakan Murat Kurum Duyurdu "İstanbul'da 2 Bin 500 TL Artış"

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada önce megakentten söz etti, 'İstanbul'da evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.' dedi.

Daha sonra 2025 yılından itibaren geçerli olacak kira desteklerinin il il ne kadar artırıldığını açıkladı. Bakan açıklamasında, 'Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.' ifadelerini kullandı.