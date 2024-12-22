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Survivor 2025 Adem Kılıççı Kimdir? Adem Kılıççı Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2025 Adem Kılıççı Kimdir? Adem Kılıççı Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 12:52

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, 2025 yılında da bomba gibi dönüyor. Survivor 2025 All Star Gönüllüler, ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yayımlanan ilk fragmanın ardından Survivor 2025 kadrosu da belli olmaya başladı. Survivor 2025 All Star ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı da yer alıyor.

Peki, Survivor Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Survivor Adem Kılıççı Kimdir, Nereli?

Survivor Adem Kılıççı Kimdir, Nereli?

Adem Kılıççı 1986 yılında Ağrı'da doğdu. Lisans eğitimini Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde tamamlayan Kılıççı, daha sonra boksa merak saldı. 

Kılıççcı, 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenilen Kılıççcı, bu maçın ardından 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na veda etti.

Adem Kılıççı'nın Mesleği Ne?

Adem Kılıççı'nın Mesleği Ne?

Adem Kılıççı'nın asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmenliğidir. Kılıççı daha sonra boksa merak saldı ve 2006 yılına kadar Ankara TSE Takımı adına boks yaptı.

Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda da gümüş madalya aldı. 

2006 yılında İstanbul’a yerleşen isim, daha sonra Fenerbahçe Boks kulübüne katıldı.

Adem Kılıççı Boks Kariyeri

Adem Kılıççı Boks Kariyeri

Adem Kılıççı, boks hayatında birçok madalya kazandı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, İtalya’nın Pascara kentindeki Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya aldı. 2011 yılında ise Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı.

Türk boksör Adem Kılıççı aynı zamanda 2014-2015 döneminde dünya şampiyonu oldu. Kılıççbu bu şampiyonluğu, Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi'nde elde etti.

Adem Kılıççı, Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılma hakkı kazansa da kanında yasaklı madde tespit edildiği için müsabakada yer alamadı.

Adem Kılıççı Survivor'a Katıldı mı, Kaçıncı Oldu?

Adem Kılıççı Survivor'a Katıldı mı, Kaçıncı Oldu?

Adem Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda ünlüler takımında yer aldı. Yarışmada büyük finale kadar yükselen Adem, ikinci oldu.

All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Adem Kılıççı, 2018'de şampiyonluk elde etti. 

Kılıççı daha sonra 2022 yılındaki Survivor'a da katıldı.

Adem Kılıççı Instagram Hesabı

Adem Kılıççı Instagram Hesabı

Adem Kılıççı'nın Instagram Hesabı: adem_kilicci

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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