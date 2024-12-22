Survivor 2025 Adem Kılıççı Kimdir? Adem Kılıççı Kaç Yaşında, Nereli?

Adem Kılıççı, boks hayatında birçok madalya kazandı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, İtalya’nın Pascara kentindeki Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya aldı. 2011 yılında ise Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı.

Türk boksör Adem Kılıççı aynı zamanda 2014-2015 döneminde dünya şampiyonu oldu. Kılıççbu bu şampiyonluğu, Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi'nde elde etti.

Adem Kılıççı, Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılma hakkı kazansa da kanında yasaklı madde tespit edildiği için müsabakada yer alamadı.