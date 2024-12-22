Survivor 2025 Adem Kılıççı Kimdir? Adem Kılıççı Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2025 Adem Kılıççı Kimdir? Adem Kılıççı Kaç Yaşında, Nereli?
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, 2025 yılında da bomba gibi dönüyor. Survivor 2025 All Star Gönüllüler, ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yayımlanan ilk fragmanın ardından Survivor 2025 kadrosu da belli olmaya başladı. Survivor 2025 All Star ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı da yer alıyor.
Peki, Survivor Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Survivor Adem Kılıççı Kimdir, Nereli?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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