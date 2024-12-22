onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kimyasal İçermeyen Çözümler: Organik Maddelerle Temizlik Nasıl Yapılır?

etiket Kimyasal İçermeyen Çözümler: Organik Maddelerle Temizlik Nasıl Yapılır?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 13:01

Kimyasal temizlik ürünlerinden uzaklaşıp, doğanın sunduğu organik malzemelerle temizlik yapmaya ne dersiniz? Hem sağlığınızı koruyacak hem de çevreye zarar vermeyen pratik yöntemlerle evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz! 🌿✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Camlarınızı sirke ile temizleyebilirsiniz.

Bir sprey şişesine eşit miktarda sirke ve su ekleyin. Karışımı camlara veya aynalara püskürtün ve mikrofiber bir bezle silin. Sirke kokusu hızla kaybolur ve camlarınız pırıl pırıl olur. Temizlik yaparken kendi yansımanıza hayran kalabilirsiniz.

Karbonat kremi ile mutfak ve banyonuzu ovabilirsiniz.

Karbonat kremi ile mutfak ve banyonuzu ovabilirsiniz.

Bir kaseye birkaç kaşık karbonat koyun ve macun kıvamına gelene kadar su ekleyin. Kirli yüzeylere sürün, süngerle ovalayın. Lavabodan fırına her yer tertemiz olacak! Daha ferah bir koku için karışıma birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Limonla yağ lekelerine elveda deyin.

Yağlı yüzeylere yarım limonla masaj yapın veyalimon suyunu bir bezle uygulayın. Ardından nemli bir bezle silin. Hem mis gibi kokar hem de inatçı yağlar çözülür. Bu işlem, mutfakta limon sıkmaktan çok daha eğlenceli! 🍋

Zeytinyağı ve limon ile ahşapları parlatın.

Zeytinyağı ve limon ile ahşapları parlatın.

2 yemek kaşığı zeytinyağına 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin.

Bir bezle karışımı ahşap mobilyalarınıza sürün ve parlatın. Ahşap yüzeyler ışıldayacak, mobilyalarınız adeta yeniden doğacak.

Karbonat, hem halılara hem koltuklara ferahlık getirecek.

Karbonat, hem halılara hem koltuklara ferahlık getirecek.

Koltuğa veya halıya karbonat serpin. 15-20 dakika bekletin. Süpürgeyle çekin. Kötü kokular gider, koltuğunuz taze nefes alır. Ayrıca koltuğun üstüne oturduğunuzda mis gibi doğa kokusu gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lavabo açıcı köpüren karışım.

Tıkanan lavaboya yarım fincan karbonat dökün. Üzerine yarım fincan sirke ekleyin. Köpürme sesleri duyacaksınız; bu, lavabonun 'teşekkür' sesi! 10 dakika bekleyin, ardından sıcak suyla durulayın.

Portakal kabukları ile doğal oda parfümü yapın.

Portakal kabukları ile doğal oda parfümü yapın.

Bir tencereye su koyun ve içine portakal kabukları ile tarçın çubukları ekleyin. Su kaynadıkça evi saran o mis gibi koku doğal ve sağlıklı bir hava tazeleyici!

Mısır nişastası ile pencere ve paslanmaz çelikleri parlatabilirsiniz.

Mısır nişastası ile pencere ve paslanmaz çelikleri parlatabilirsiniz.

1 yemek kaşığı mısır nişastasını 1 bardak suyla karıştırıp sprey şişesine dökün. Karışımı pencere veya paslanmaz çelik yüzeylere püskürtün ve kuru bezle silin. Sonuç: Leke bırakmayan parlak yüzeyler!

Sirke ve limon ile buzdolabınız tertemiz olsun.

Sirke ve limon ile buzdolabınız tertemiz olsun.

Eşit miktarda su ve sirkeyi karıştırın, içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bir bezle bu karışımı buzdolabının iç yüzeylerine sürün. Buzdolabı hem temizlenir hem de kötü kokulardan arınır. Hem kolay hem doğal hem de çok ekonomik bir yöntem.

Çay ağacı yağı ile doğal dezenfektan yapabilirsiniz.

Çay ağacı yağı ile doğal dezenfektan yapabilirsiniz.

Bir sprey şişesine 1 bardak su ekleyin, içine 10 damla çay ağacı yağı damlatın. Bu karışımı mutfak tezgahları veya banyo yüzeylerine püskürtün. Çay ağacı yağı, doğal bir antibakteriyel ajan olduğu için mikroplara geçit yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın