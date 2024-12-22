Kimyasal İçermeyen Çözümler: Organik Maddelerle Temizlik Nasıl Yapılır?
Kimyasal İçermeyen Çözümler: Organik Maddelerle Temizlik Nasıl Yapılır?
Kimyasal temizlik ürünlerinden uzaklaşıp, doğanın sunduğu organik malzemelerle temizlik yapmaya ne dersiniz? Hem sağlığınızı koruyacak hem de çevreye zarar vermeyen pratik yöntemlerle evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz! 🌿✨
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Camlarınızı sirke ile temizleyebilirsiniz.
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Karbonat kremi ile mutfak ve banyonuzu ovabilirsiniz.
Limonla yağ lekelerine elveda deyin.
Zeytinyağı ve limon ile ahşapları parlatın.
Karbonat, hem halılara hem koltuklara ferahlık getirecek.
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Lavabo açıcı köpüren karışım.
Portakal kabukları ile doğal oda parfümü yapın.
Mısır nişastası ile pencere ve paslanmaz çelikleri parlatabilirsiniz.
Sirke ve limon ile buzdolabınız tertemiz olsun.
Çay ağacı yağı ile doğal dezenfektan yapabilirsiniz.
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