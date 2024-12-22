Kimyasal İçermeyen Çözümler: Organik Maddelerle Temizlik Nasıl Yapılır?

Eşit miktarda su ve sirkeyi karıştırın, içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bir bezle bu karışımı buzdolabının iç yüzeylerine sürün. Buzdolabı hem temizlenir hem de kötü kokulardan arınır. Hem kolay hem doğal hem de çok ekonomik bir yöntem.