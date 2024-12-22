Seçtiğin Tatlılara Göre Kararsız mısın?
Seçtiğin Tatlılara Göre Kararsız mısın?
Karar vermek, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir durumdur ve bazen bu süreç oldukça karmaşık hale gelebilir. Bazı insanlar hızlıca karar verip, sonuçlarına katlanmayı kolayca kabul ederken bazı insanlar seçenekler arasında sıkışıp kalabilir ve uzun uzun düşünmek zorunda kalır. Kararsızlık, bir yandan içsel bir çatışma gibi görünse de aslında kişinin doğru kararı vermek için çaba gösterdiğini de gösterir. Peki, sen genel olarak kolay karar veren biri misin yoksa kararsız biri mi?
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Seçtiğin tatlılara göre sen kararsızsın!
Seçtiğin tatlılara göre sen kararsız değilsin!
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