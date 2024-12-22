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Seçtiğin Tatlılara Göre Kararsız mısın?

Seçtiğin Tatlılara Göre Kararsız mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 13:01

Karar vermek, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir durumdur ve bazen bu süreç oldukça karmaşık hale gelebilir. Bazı insanlar hızlıca karar verip, sonuçlarına katlanmayı kolayca kabul ederken bazı insanlar seçenekler arasında sıkışıp kalabilir ve uzun uzun düşünmek zorunda kalır. Kararsızlık, bir yandan içsel bir çatışma gibi görünse de aslında kişinin doğru kararı vermek için çaba gösterdiğini de gösterir. Peki, sen genel olarak kolay karar veren biri misin yoksa kararsız biri mi?

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Seçtiğin tatlılara göre sen kararsızsın!

Sen var ya, o kadar kararsızsın ki bazen en ufak şeylerde bile düşün düşün bitiremiyorsun. Mesela bir menüde yemek seçiyorsun, “Ne yesem, hangisi daha iyi, ya bunu seçersem diğerini kaçırırsam?” diye kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Sürekli bir “Ama ya?” sorusu var kafanda. Hangi tarafa baksan bir ihtimal, bir seçenek. Ve sen bu seçeneklerin arasında kayboluyorsun. Bir karar alacaksın diyelim, ufak bir şey olsun, basit bir karar mesela. Ama yok! O basit karar senin için bir dağ gibi büyüyor. Aklına gelen her olasılık birbirine giriyor. Çünkü biliyorsun, bir şeyi seçmek demek diğerlerinden vazgeçmek demek. İşte tam da burada duruyorsun, “Ya yanlış seçersem?” diye düşünmeye başlıyorsun. Sen bir şeye karar verirken aslında o kadar çok şeyi kafanda tartıyorsun ki, bazen işin sonu gelmiyor. Mesela bir kıyafet alacaksın, saatlerce düşünüp sonunda hiçbir şey almadan eve dönüyorsun. Veya biri sana “Hadi bir film seç” diyor, sen “Dur bakayım, hangisi daha güzel?” derken film izlenecek vakti çoktan geçmiş oluyor. Ama işin komik yanı, kararsız kalırken bile aslında bir karar alıyorsun. Çünkü karar vermemek de bir karar, biliyor musun? Ama işte, senin kafan hep bu kadar dolu olunca olay gereksiz yere uzuyor da uzuyor…

Seçtiğin tatlılara göre sen kararsız değilsin!

Sen öyle kolay karar alıyorsun ki bazen etrafındaki insanlar şaşırıyor. Daha onlar düşünmeye başlamadan sen kararını vermiş oluyorsun. Ne üzerinde saatlerce düşünüp kafa patlatıyorsun ne de bir şeyleri gereğinden fazla sorguluyorsun. Çünkü sen, “Hissediyorsam doğrudur,” diyenlerdensin. Bir yerde yemek mi yiyeceksiniz? Menüyü karıştırıp “Şu mu olsun, bu mu?” diye sorular sormazsın. Direkt gözün neyi çektiyse, ne canın istiyorsa onu söylersin. Çünkü biliyorsun, en iyi karar zaten sezgilerle alınandır. “Yanlış mı seçtim?” diye düşünmek yok sende. Hatalı çıkarsa da “E olsun, bir dahakine başka bir şey denerim,” dersin. Film mi izlenecek? Millet saatlerce tür seçer, önerilere bakar, tartışır, ama sen “Şunu açıyoruz,” deyip olayı kapatırsın. Çünkü zamanın ne kadar değerli olduğunun farkındasın ve gereksiz yere harcamazsın. “Ya kötü çıkarsa?” düşüncesi bile uğramaz aklına. Sen, anı yaşarsın. Ama asıl mesele, bunu yaparken kendine güvenmen. Başkaları karar alırken defalarca düşünüp kendilerini yorarken, sen bir kere düşünürsün ve sonuca bağlarsın. Çünkü biliyorsun, her şeyi mükemmel yapma çabası sadece zaman kaybıdır. Senin kararların hızlıdır, nettir ve arkana bakmadan ilerlersin. Hatalar olabilir mi? Elbette olabilir. Ama sen onları bile büyütmezsin. Çünkü senin felsefen basit: Hayat zaten bir akış, ve en doğru karar, onu akışına bırakmaktır.

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İnci Döşer
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