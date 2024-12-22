Seçtiğin Tatlılara Göre Kararsız mısın?

Sen var ya, o kadar kararsızsın ki bazen en ufak şeylerde bile düşün düşün bitiremiyorsun. Mesela bir menüde yemek seçiyorsun, “Ne yesem, hangisi daha iyi, ya bunu seçersem diğerini kaçırırsam?” diye kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Sürekli bir “Ama ya?” sorusu var kafanda. Hangi tarafa baksan bir ihtimal, bir seçenek. Ve sen bu seçeneklerin arasında kayboluyorsun. Bir karar alacaksın diyelim, ufak bir şey olsun, basit bir karar mesela. Ama yok! O basit karar senin için bir dağ gibi büyüyor. Aklına gelen her olasılık birbirine giriyor. Çünkü biliyorsun, bir şeyi seçmek demek diğerlerinden vazgeçmek demek. İşte tam da burada duruyorsun, “Ya yanlış seçersem?” diye düşünmeye başlıyorsun. Sen bir şeye karar verirken aslında o kadar çok şeyi kafanda tartıyorsun ki, bazen işin sonu gelmiyor. Mesela bir kıyafet alacaksın, saatlerce düşünüp sonunda hiçbir şey almadan eve dönüyorsun. Veya biri sana “Hadi bir film seç” diyor, sen “Dur bakayım, hangisi daha güzel?” derken film izlenecek vakti çoktan geçmiş oluyor. Ama işin komik yanı, kararsız kalırken bile aslında bir karar alıyorsun. Çünkü karar vermemek de bir karar, biliyor musun? Ama işte, senin kafan hep bu kadar dolu olunca olay gereksiz yere uzuyor da uzuyor…