Bize Bir Yılbaşı Masası Hazırla Bu Masada Kiminle Olacağını Söyleyelim!
Bize Bir Yılbaşı Masası Hazırla Bu Masada Kiminle Olacağını Söyleyelim!
Yılbaşını nasıl ve kiminle geçirmek istersin? Hoş bir yılbaşı masası yılbaşının en güzel yanlarından biridir. Güzel yemekler, tatlılar ve içecekler... Özenle hazırlamış bir masa yeni yıla güzel bir başlangıç olabilir. Şimdi masanı hazırla ve bu masada kiminle olacağını öğren!
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1. Öncelikle yemek takımlarımızı seçelim!
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2. Yemek takımına uygun kaşık çatal bıçak setini seç bakalım!
3. Şimdi bardakları seçelim!
4. Masanı hangi mumlarla süslersin seç bakalım!
5. Şimdi sıra yemeklerde. İlk önce çorbayla başlayalım!
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6. Sıra ara sıcaklarda. Seç bakalım!
7. En önemlisi ana yemek. Seç bakalım!
8. Sırada salata var!
9. Bunların yanına bir de içecek seç bakalım!
10. Son olarak tatlıyı seç bakalım!
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Sen hazırladığın masada ailenle olacaksın!
Sen hazırladığın masada arkadaşlarınla olacaksın!
Sen hazırladığın masada sevgilinle olacaksın!
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