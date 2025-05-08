Anneler Günü'nde Annene Alman Gereken Hediyeyi Buluyoruz!
Anneler Günü'ne az kaldığına göre annene onun işine yarayabilecek, günlük hayatına pratiklik katacak ve ihtiyacı olabilecek bir hediye önereceğiz. Sevgini her gün göstermeni diliyoruz ama hazır Anneler Günü gelmişken güzel bir hediye ile onu daha çok mutlu edebileceğini düşünüyoruz! Ona alacağın hediye önerimiz testin sonunda olacak!
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1. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Annen evde ne kadar vakit geçiriyor?
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2. Peki evde kaldığı süre içerisinde en çok nerede zaman geçiriyor?
3. Devam edelim! En son ne zaman beraber bir sabah kahvaltısı yapmıştınız?
4. Annenin şu sıralar ihtiyacı olan şey nasıl bir şey?
5. Sence bu hediyeyi annene verdiğinde tepkisi ne olacak?
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6. Annen ona verilen hediyeleri hemen kabul eden biri mi?
7. Alacağın hediyeyi ona nasıl bir senaryoda hediye etmeyi düşünüyorsun?
8. Son sorudayız! Annene daha önce çok farklı bir hediye aldın mı?
O zaman Philips Çift Hazneli Airfryer alabilirsin!
O halde ona şık bir kahve makinesi alabilirsin!
O zaman ona boyun masaj aleti alabilirsin!
O zaman bir akıllı bileklik kullanması şart!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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