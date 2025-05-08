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Anneler Günü'nde Annene Alman Gereken Hediyeyi Buluyoruz!

etiket Anneler Günü'nde Annene Alman Gereken Hediyeyi Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 19:01

Anneler Günü'ne az kaldığına göre annene onun işine yarayabilecek, günlük hayatına pratiklik katacak ve ihtiyacı olabilecek bir hediye önereceğiz. Sevgini her gün göstermeni diliyoruz ama hazır Anneler Günü gelmişken güzel bir hediye ile onu daha çok mutlu edebileceğini düşünüyoruz! Ona alacağın hediye önerimiz testin sonunda olacak!

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1. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Annen evde ne kadar vakit geçiriyor?

2. Peki evde kaldığı süre içerisinde en çok nerede zaman geçiriyor?

3. Devam edelim! En son ne zaman beraber bir sabah kahvaltısı yapmıştınız?

3. Devam edelim! En son ne zaman beraber bir sabah kahvaltısı yapmıştınız?

4. Annenin şu sıralar ihtiyacı olan şey nasıl bir şey?

5. Sence bu hediyeyi annene verdiğinde tepkisi ne olacak?

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6. Annen ona verilen hediyeleri hemen kabul eden biri mi?

7. Alacağın hediyeyi ona nasıl bir senaryoda hediye etmeyi düşünüyorsun?

7. Alacağın hediyeyi ona nasıl bir senaryoda hediye etmeyi düşünüyorsun?

8. Son sorudayız! Annene daha önce çok farklı bir hediye aldın mı?

O zaman Philips Çift Hazneli Airfryer alabilirsin!

O zaman Philips Çift Hazneli Airfryer alabilirsin!

Anneni sadece Anneler Günü'nde değil, geri kalan diğer günlerde de mutlu edebilecek bir hediye önerimiz var! Philips Çift Hazneli Airfryer, aynı anda iki farklı yemeği pişirmeni sağlıyor. Üstelik ne kokular birbirine karışıyor, ne de bekleme süren uzuyor. Çünkü iki farklı haznesi de aynı anda dilediğin yemeği pişirebiliyor. HomeID uygulaması üzerinden farklı yemek tariflerinin olduğu ön ayarlar ile uzaktan kontrol edebilir ve tek tuşla yemeğini pişirebilirsin.

O halde ona şık bir kahve makinesi alabilirsin!

O halde ona şık bir kahve makinesi alabilirsin!

Senin annen için kahve, sadece bir içecek değil. Sabah uyanınca içilen o ilk yudum günün gidişatını belirliyor. Kendine ayırdığı o minik molalarda kahvesini yudumlamak ona iyi gelebilir. Bu yüzden ona alınacak en mantıklı ve en çok işe yarayacak hediye belli: Kaliteli ve kullanışlı bir kahve makinesi. Üstelik bu hediye öyle bir şey ki her kullandığında seni hatırlatır. “Benim çocuğum aldı bunu bana.” deyip içinden içinden gülümser. Yanına güzel bir kupa ya da sevdiği bir kahve çeşidini de eklersen seni yılın evladı bile ilan edebilir!

O zaman ona boyun masaj aleti alabilirsin!

O zaman ona boyun masaj aleti alabilirsin!

Annen sürekli ayakta mı? Ev işleri, alışveriş ve koşturmaca derken günün sonunda “Of boynum koptu...' cümlesini kaç kez kuruyor acaba? İşte ona gerçek bir “Oh be!” anı yaşatmak istiyorsan konforlu bir masaj aleti en güzel hediye olur. Bu öyle bir hediye ki sadece Anneler Günü'nde değil, yıl boyunca keyfini sürer. Yorulduğunda masaj aletini çalıştırı ve seni düşünüp bir güzel rahatlar. Hani öyle kuru kuru da değil, gerçekten hayatını kolaylaştırır. Annenin “Bunu bana çocuğum aldı.” diye anlatmadığı kişi kalmaz, bizden söylemesi. Bütçeye göre mini versiyonları da var ama etkisi büyük!

O zaman bir akıllı bileklik kullanması şart!

O zaman bir akıllı bileklik kullanması şart!

Annenin teknolojiyi yakından takip edip etmediğini bilmiyoruz ama bu hediye onun günlük hayatında çok işine yarayacak! Adım sayar, hava durumunu kontrol eder, mesajlarını bile saatinden okur. İşte böyle biri için hem teknolojik hem şık bir akıllı saat, tam isabet! Bu saat sadece zamanı göstermiyor, annenin kalp atışını, uykusunu, stres seviyesini bile takip ediyor. Hem sağlığı için yardımcı, hem de stilini tamamlayan zarif bir aksesuar. Bir de öğrenince “Ay bunu da mı yapıyor bu saat?” diye şaşırıp heyecanlanacak. Gün içinde sana ulaşması kolaylaşır, yürüyüşlerinde motivasyonu artar. Kısacası bu hediye annenin günlük hayatını kolaylaştırmakla kalmaz, bir de ona kendini genç hissettirir. Hediye bu işte!

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Ma Belle
Ma Belle
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