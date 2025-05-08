Yangın Çıkardılar! ABD'de Öğrenciler Derslerden Kaçmak İçin Tehlikeli Bir TikTok Akımı Başlattı

Okul zaman zaman monoton olabilir. Bu nedenle, öğrenciler genellikle derslerden kaçmanın bir çaresini ararlar. Her zaman birbirinden ilginç ders kaynatma yöntemleri bulunur. Fakat ABD'deki öğrenciler sınırı biraz aştı.
Dersten kurtulmak isteyen öğrenciler tehlikeli bir TikTok akımı başlattı. Laptoplarının USB girişini çeşitli nesneler sokan öğrenciler yangın çıkartmaya çalıştı. Bir grup öğrenci denemelerinin başarılı olduğunu, okulun sirenlerinin çaldığı anları paylaşarak duyurdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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