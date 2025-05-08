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Yangın Çıkardılar! ABD'de Öğrenciler Derslerden Kaçmak İçin Tehlikeli Bir TikTok Akımı Başlattı

Yangın Çıkardılar! ABD'de Öğrenciler Derslerden Kaçmak İçin Tehlikeli Bir TikTok Akımı Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 19:19

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Okul zaman zaman monoton olabilir. Bu nedenle, öğrenciler genellikle derslerden kaçmanın bir çaresini ararlar. Her zaman birbirinden ilginç ders kaynatma yöntemleri bulunur. Fakat ABD'deki öğrenciler sınırı biraz aştı. 

Dersten kurtulmak isteyen öğrenciler tehlikeli bir TikTok akımı başlattı. Laptoplarının USB girişini çeşitli nesneler sokan öğrenciler yangın çıkartmaya çalıştı. Bir grup öğrenci denemelerinin başarılı olduğunu, okulun sirenlerinin çaldığı anları paylaşarak duyurdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada her dönem birbirinde ilginç akımlara rastlayabiliyoruz.

Sosyal medyada her dönem birbirinde ilginç akımlara rastlayabiliyoruz.

Özellikle gençler, bazen daha fazla izlenme için hayatlarını riske atabiliyorlar. Bu durum okullara da sıçradı ve böyle tehlikeli bir hal aldı. Akımın ortaya çıkmasının ardından, yaşanacaklar da merak konusu oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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