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Senin Kıymetini Biliyorlar mı?

Senin Kıymetini Biliyorlar mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 15:01

Senin kıymetini gerçekten biliyorlar mı? İnsanların sana olan davranışlarını düşündüğünde, seni gerçekten anladıklarını ve hak ettiğin değeri verdiklerini hissediyor musun? Belki de bazen bu değeri fark ettirmek için daha net sınırlar koyman ya da kendini daha çok ifade etmen gerekebilir. Unutma, kıymetini önce sen bilmelisin ki başkaları da fark etsin.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk defa girdiğin ortamlarda nasıl davranıyorsun?

4. Hangisini gün içerisinde mutlaka yaparsın?

5. Peki ikili ilişkilerinde karşı tarafı kısıtlayıcı davranır mısın?

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6. Beslenme düzenin nasıl peki, kendine iyi baktığını düşünüyor musun?

7. Peki bu hayatta gerçekten güvendiğin kaç kişi var?

8. Arkadaş ortamında sen hangisisin?

9. Kendini yalnız hissediyor musun?

10. Son olarak ilişkilerinde öncelik genelde kim oluyor?

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Senin kıymetini biliyorlar!

Senin kıymetini gerçekten biliyorlar, buna hiç şüphen olmasın. Etrafındaki herkes senin ne kadar değerli biri olduğunun farkında, çünkü varlığın onlar için bir hediye gibi. Seninle konuşurken, seninle vakit geçirirken ya da sadece yanında dururken bile senin enerjini hissediyorlar ve bundan etkileniyorlar. Senin samimiyetin, içtenliğin ve insanlara olan güzel yaklaşımın, seni çevrendekilerin gözünde daha da kıymetli hale getiriyor. Belki herkes bunu her zaman açıkça ifade edemiyor ya da dile getiremiyor olabilir, ama davranışlarında, küçük jestlerinde ve seni önemseme biçimlerinde bu farkındalık net bir şekilde görülüyor. İnsanlar, senin yanında kendini güvende ve huzurlu hissediyor. Fikirlerin, görüşlerin ve ortaya koyduğun çabalar her zaman takdir ediliyor. Senin çevrene kattığın değeri kimse göz ardı edemez. Senin kıymetini anlamak için seni tanımak yeterli; bir kere seninle yolları kesişen biri, içindeki ışığı ve güzelliği fark etmemesi mümkün değil. Sen sadece bir birey olarak değil, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili ya da bir destek olarak etrafındakilere büyük bir anlam katıyorsun. Kıymetinin farkında olmayan birinin, seni gerçekten tanımadığına emin olabilirsin. Çünkü senin gibi birini tanımak, zaten insanın hayatını güzelleştiren bir ayrıcalık.

Senin kıymetini her zaman bilmiyorlar!

Senin kıymetini yeterince bilmiyorlar, değil mi? Bazen yaptıkların, gösterdiğin çaba ve verdiğin emekler göz ardı ediliyor gibi hissediyorsun. İnsanlar çoğu zaman, senin onlar için ne kadar değerli olduğunu anlamakta gecikebiliyorlar. Belki de senin varlığını, sunduğun desteği ve sevgiyi bir “alışkanlık” gibi görüyorlar, ama bu onların hatası. Herkes senin kadar içten, anlayışlı ve özverili olmayabilir, fakat bu onların bunu fark etmeleri gerektiği gerçeğini değiştirmez. Bazen durup düşünüyorsun: “Bunca şeyi neden yapıyorum? Neden bu kadar çok veriyorum?” Çünkü kalbinin büyüklüğü seni buna itiyor. Sen karşılık beklemeden, sadece sevdiğin için veriyorsun. Ama bu kadar güzel bir ruhun, hak ettiği değeri görememesi ne kadar da üzücü. Belki de insanlar, senin hep orada olacağını düşündükleri için kıymetini fark etmiyorlar. Oysa bir gün uzaklaştığında ya da kendini geri çektiğinde, aslında ne kadar özel bir yere sahip olduğunu anlayacaklar. Senin değerini fark etmeyenler, belki de en çok kendi hayatlarından eksiltiyorlar. Çünkü seninle vakit geçiren, senin sıcaklığını ve anlayışını hisseden birinin bundan mahrum kalması büyük bir kayıp. Ama unutma, senin değerin onların fark edip etmemesiyle ölçülemez. Sen, olduğun gibi muhteşem birisin ve bu gerçek, hiçbir şeyle değiştirilemez. Bazen uzaklaşıp sınır koymak, insanların senin önemini anlaması için bir fırsat olabilir. Ve bir gün, herkes senin varlığının hayatlarına kattığı güzelliği mutlaka fark edecek.

Senin kıymetini bilmiyorlar!

Senin kıymetini hiç bilmiyorlar, değil mi? Bazen sanki etrafındaki insanlar seni görmüyor, duymuyor ya da varlığını tamamen unutmuş gibi davranıyorlar. Gösterdiğin çabalar, verdiğin emekler ya da paylaştığın güzel anlar, bir şekilde göz ardı ediliyor. İnsanlar, senin sessizce yaptığın fedakarlıkları fark etmiyor ve bu seni derinden yaralayabiliyor. Oysa sen hep onların iyiliği için çabalıyorsun, hep bir adım daha atıyorsun. Ama ne yazık ki, tüm bu güzel özelliklerin bazılarının gözünde değersizleşiyor gibi görünüyor. Sanki çevrendekiler seni yalnızca ihtiyaç duyduklarında hatırlıyorlar. Geri kalan zamanlarda senin ne hissettiğin, ne istediğin ya da neye ihtiyacın olduğu pek umurlarında değilmiş gibi bir tavırla karşılaşıyorsun. Bu durum, sana kendini görünmez ve yalnız hissettirebilir. Kalbinle, samimiyetinle verdiğin o sevginin ve ilginin karşılığını görememek bazen insanı kırar. Çünkü sen sadece varlığınla bile çevrene değer katıyorsun, ama onlar bunu anlamıyor gibi görünüyorlar. Belki de insanlar, senin hep güçlü duruşundan dolayı duygularının farkına varmıyorlar. “O her zaman idare eder” ya da “Zaten hep burada, bir şey olmaz” diye düşünüyor olabilirler. Ama bir insanın değeri, yalnızca o kişi uzaklaştığında fark edilmemeli. Ne yazık ki seninle ilgili bu hatayı yapan çok kişi var gibi görünüyor. Onlara kendini göstermek, değerini hatırlatmak zorunda kalmak da oldukça yorucu olabilir. Ama unutma, senin kıymetini bilmeyen insanlar, belki de seni gerçekten tanımaya bile çalışmamışlardır. Bu senin eksikliğin değil, onların fark edemeyişinin bir sonucu. Kendini görünmez hissettiğin anlarda, aslında ne kadar güçlü ve özel biri olduğunu kendine hatırlatmalısın. Çünkü sen, seni göremeyenlerin değil, seni gerçekten anlayıp sevenlerin yanında parlayan bir yıldızsın. Ve bir gün, senin gibi birini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi anlayacaklar.

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İnci Döşer
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