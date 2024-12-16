Senin Kıymetini Biliyorlar mı?
Senin Kıymetini Biliyorlar mı?
Senin kıymetini gerçekten biliyorlar mı? İnsanların sana olan davranışlarını düşündüğünde, seni gerçekten anladıklarını ve hak ettiğin değeri verdiklerini hissediyor musun? Belki de bazen bu değeri fark ettirmek için daha net sınırlar koyman ya da kendini daha çok ifade etmen gerekebilir. Unutma, kıymetini önce sen bilmelisin ki başkaları da fark etsin.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İlk defa girdiğin ortamlarda nasıl davranıyorsun?
4. Hangisini gün içerisinde mutlaka yaparsın?
5. Peki ikili ilişkilerinde karşı tarafı kısıtlayıcı davranır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Beslenme düzenin nasıl peki, kendine iyi baktığını düşünüyor musun?
7. Peki bu hayatta gerçekten güvendiğin kaç kişi var?
8. Arkadaş ortamında sen hangisisin?
9. Kendini yalnız hissediyor musun?
10. Son olarak ilişkilerinde öncelik genelde kim oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin kıymetini biliyorlar!
Senin kıymetini her zaman bilmiyorlar!
Senin kıymetini bilmiyorlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın