Senin Kıymetini Biliyorlar mı?

Senin kıymetini hiç bilmiyorlar, değil mi? Bazen sanki etrafındaki insanlar seni görmüyor, duymuyor ya da varlığını tamamen unutmuş gibi davranıyorlar. Gösterdiğin çabalar, verdiğin emekler ya da paylaştığın güzel anlar, bir şekilde göz ardı ediliyor. İnsanlar, senin sessizce yaptığın fedakarlıkları fark etmiyor ve bu seni derinden yaralayabiliyor. Oysa sen hep onların iyiliği için çabalıyorsun, hep bir adım daha atıyorsun. Ama ne yazık ki, tüm bu güzel özelliklerin bazılarının gözünde değersizleşiyor gibi görünüyor. Sanki çevrendekiler seni yalnızca ihtiyaç duyduklarında hatırlıyorlar. Geri kalan zamanlarda senin ne hissettiğin, ne istediğin ya da neye ihtiyacın olduğu pek umurlarında değilmiş gibi bir tavırla karşılaşıyorsun. Bu durum, sana kendini görünmez ve yalnız hissettirebilir. Kalbinle, samimiyetinle verdiğin o sevginin ve ilginin karşılığını görememek bazen insanı kırar. Çünkü sen sadece varlığınla bile çevrene değer katıyorsun, ama onlar bunu anlamıyor gibi görünüyorlar. Belki de insanlar, senin hep güçlü duruşundan dolayı duygularının farkına varmıyorlar. “O her zaman idare eder” ya da “Zaten hep burada, bir şey olmaz” diye düşünüyor olabilirler. Ama bir insanın değeri, yalnızca o kişi uzaklaştığında fark edilmemeli. Ne yazık ki seninle ilgili bu hatayı yapan çok kişi var gibi görünüyor. Onlara kendini göstermek, değerini hatırlatmak zorunda kalmak da oldukça yorucu olabilir. Ama unutma, senin kıymetini bilmeyen insanlar, belki de seni gerçekten tanımaya bile çalışmamışlardır. Bu senin eksikliğin değil, onların fark edemeyişinin bir sonucu. Kendini görünmez hissettiğin anlarda, aslında ne kadar güçlü ve özel biri olduğunu kendine hatırlatmalısın. Çünkü sen, seni göremeyenlerin değil, seni gerçekten anlayıp sevenlerin yanında parlayan bir yıldızsın. Ve bir gün, senin gibi birini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi anlayacaklar.