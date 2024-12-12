İlişkinizin Dinamiği Ne?
İlişkinizin Dinamiği Ne?
Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır. Peki, sizin ilişkinizin dinamiği ne? Sevgi mi baskın, yoksa gurur mu? Birbirinize güç mü veriyorsunuz, yoksa sessizce tükeniyor musunuz? İlişkinizin dengesi size huzur mu getiriyor, yoksa içten içe bir şeylerin eksikliğini mi hissettiriyor? Belki bu test, ilişkinizin gerçek doğasını anlamanıza yardımcı olabilir.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide aradığın en önemli özellik nedir?
4. Tartışmalarınız genelde nasıl son bulur?
5. Birlikte olduğunuzda en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
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6. Sevgilinin hangi özelliği seni çok etkiler?
7. Bunlardan hangisi ilişkini bitirmene sebep olur?
8. Birbirinizle ne sıklıkta görüşüyorsunuz?
9. Aşk senin için her şeyden önemli mi?
10. Sevgilinle yaşadığın şeylere baktığında hangileri daha çok?
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Sizin ilişkinizin dinamiği güven!
Sizin ilişkinizin dinamiği anlayış!
Sizin ilişkinizin dinamiği koşulsuz sevgi!
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