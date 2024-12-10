Sen Nasıl Bir Ruha Sahipsin?
Sen Nasıl Bir Ruha Sahipsin?
Senin ruhun, içinde barındırdığın enerjilere göre şekil alabilen bir dengeye sahip. Bazen sakin ve huzurlu bir deniz gibi, bazen de eğlenceli ve coşkulu bir dalga gibi olabilirsin. Ruhun, neye ihtiyacın varsa ona yönelir; bir gün derin bir dinginlik, bir başka gün ise kahkahalarla dolu bir enerji olur. Sen, hem sakinliğin huzurunu hem de eğlencenin canlılığını içinde taşıyan bir dengeden oluşuyorsun. Bu yüzden, ruhun her zaman senin hislerine uyum sağlar ve seni tamamlar. Peki senin ruhun genelde nasıl?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tek başına vakit geçirmekten hoşlanır mısın?
4. Yoğun ve yorucu bir günün ardından dinlenmek için bunlardan hangisini tercih edersin?
5. Geçmişi sık sık özlüyor musun?
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6. Son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
7. Kendini en yakın hissettiğin rengi seçer misin?
8. Geleceğe dair umudun var mı?
9. Sık sık sosyal etkinliklere katılır mısın?
10. Kendini kimin yanında güvende hissediyorsun?
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Sen eğlenceli bir ruha sahipsin!
Sen dengesiz bir ruha sahipsin!
Sen sakin bir ruha sahipsin!
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