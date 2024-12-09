Sen Zayıf Noktalarını Gösteriyor musun?
Sen Zayıf Noktalarını Gösteriyor musun?
Her insanın kendine has zayıf noktaları vardır; bunlar bazen bizi kırılgan kılar, bazen de insan yanımızı hatırlatır. Kimi zaman bu zayıf yönlerimizi saklamak, güçlü görünme çabamızın bir parçası olur. Ancak bazı anlar gelir ki içimizde taşıdığımız yükü paylaşma ihtiyacı hissederiz, çünkü anlatmak insanı hafifletir ve iyileştirir. Zayıf noktalarımızı kabul etmek, onları saklamaktan daha cesur bir davranıştır. Peki sen zayıf noktalarını gösterme konusunda nasılsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalbini en çok ne kırar?
4. Senin için hangisi önemli?
5. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önemsiyor musun?
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6. Pişmanlığın var mı?
7. İlişkilerde nasıl birisin?
8. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
9. Sana yanlış yapan birini kolayca hayatından çıkarabilir misin?
10. Bir sorun olduğunda ilk kiminle konuşursun?
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Sen zayıf noktalarını asla göstermiyorsun!
Sen zayıf noktalarını nadiren gösteriyorsun!
Sen zayıf noktalarını açıkça gösteriyorsun!
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