İsrail Güçleri Kızılay Çalışanlarını Katletti: 15 Kişinin Öldürüldüğü Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İsrail Güçleri Kızılay Çalışanlarını Katletti: 15 Kişinin Öldürüldüğü Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/b...
İsrail ordusu, Gazze’de 15 Kızılay sağlık görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk açıklamalarının 'yanlış' olduğunu kabul etti. BM’ye göre tüm kurbanlar insani yardım çalışanıydı. Olay yerine yaklaşan ambulanslar Kızılay işaretliydi ve uyarı ışıkları açıktı. İsrail, öldürülenlerden bazılarının Hamas üyesi olduğunu öne sürdü ancak delil sunmadı. Cesetler, ambulans enkazlarıyla birlikte toplu mezarda bulundu.
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İsrail Ordusunun Filistin Kızılayına yaptığı saldırının görüntüleri…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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