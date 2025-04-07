İsrail Güçleri Kızılay Çalışanlarını Katletti: 15 Kişinin Öldürüldüğü Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Filistin Kızılayı, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, 17 Mart’ta Refah’taki yaralıları kurtarmak için gönderilen 4 ambulans ve sağlık ekiplerinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını, bazı sağlık görevlilerinin yaralandığını duyurdu. Aynı gün Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de bu ekiple bağlantıyı kaybetti. 31 Mart’ta Filistin Kızılayı ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail ordusu olayla ilgili ilk değerlendirmede askerlerinin, farları veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerleyen araçlara ateş açıldığına yönelik açıklamada bulundu.

Ancak The New York Times'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni görüntüler İsrail'in sağlık çalışanlarına yönelik saldırı gerekçelerini çürüttü. Gün yüzüne çıkan video kaydında kaza yapmış bir ambulansa yardım etmek için duran araçlardan inen ekiplerin Kızılay kıyafeti giydiği ve araçlardaki acil durum sinyallerinin çalışır halde olduğu görülüyor.

Hareket halindeki aracın ön kısmından çekilen görüntülerin günün ilk ışıklarıyla birlikte kaydedildiği anlaşılıyor. Videonun başında, konvoy yol kenarında saldırıya uğramış ambulansı fark ederek duruyor. Sağlık üniformaları giydiği belli olan iki kişi ambulanslardan indiği esnada şiddetli silah sesleri duyulmaya başlıyor. Kameranın sarsılmasıyla birlikte görüntü kararıyor ancak silah sesleri gelmeye devam ediyor. Yoğun saldırı altında kalan sağlık çalışanlarının şehadet getirdiği esnada İsrail askerlerinin sesleri de duyuluyor.

İsrail ordusu daha önce bu araçların “farları ve uyarı sinyalleri olmadan şüpheli biçimde yaklaştığını” ileri sürmüştü. İsrail yetkilisi, bu ifadelerle ilgili çelişkiye dair bir açıklama yapmadı, sadece ilk bilgilerin “yanlış” olduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı sözcüsü Nebal Farsakh, bir röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin daha sonra toplu mezarda kafasında bir kurşunla bulunduğunu söyledi.