onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail Güçleri Kızılay Çalışanlarını Katletti: 15 Kişinin Öldürüldüğü Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail Güçleri Kızılay Çalışanlarını Katletti: 15 Kişinin Öldürüldüğü Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

israil filistin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 14:45 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 14:57

İsrail ordusu, Gazze’de 15 Kızılay sağlık görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk açıklamalarının 'yanlış' olduğunu kabul etti. BM’ye göre tüm kurbanlar insani yardım çalışanıydı. Olay yerine yaklaşan ambulanslar Kızılay işaretliydi ve uyarı ışıkları açıktı. İsrail, öldürülenlerden bazılarının Hamas üyesi olduğunu öne sürdü ancak delil sunmadı. Cesetler, ambulans enkazlarıyla birlikte toplu mezarda bulundu.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail Ordusunun Filistin Kızılayına yaptığı saldırının görüntüleri…

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Filistin Kızılayı, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, 17 Mart’ta Refah’taki yaralıları kurtarmak için gönderilen 4 ambulans ve sağlık ekiplerinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını, bazı sağlık görevlilerinin yaralandığını duyurdu. Aynı gün Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de bu ekiple bağlantıyı kaybetti. 31 Mart’ta Filistin Kızılayı ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. 

İsrail ordusu olayla ilgili ilk değerlendirmede askerlerinin, farları veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerleyen araçlara ateş açıldığına yönelik açıklamada bulundu. 

Ancak The New York Times'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni görüntüler İsrail'in sağlık çalışanlarına yönelik saldırı gerekçelerini çürüttü. Gün yüzüne çıkan video kaydında kaza yapmış bir ambulansa yardım etmek için duran araçlardan inen ekiplerin Kızılay kıyafeti giydiği ve araçlardaki acil durum sinyallerinin çalışır halde olduğu görülüyor.

Hareket halindeki aracın ön kısmından çekilen görüntülerin günün ilk ışıklarıyla birlikte kaydedildiği anlaşılıyor. Videonun başında, konvoy yol kenarında saldırıya uğramış ambulansı fark ederek duruyor. Sağlık üniformaları giydiği belli olan iki kişi ambulanslardan indiği esnada şiddetli silah sesleri duyulmaya başlıyor. Kameranın sarsılmasıyla birlikte görüntü kararıyor ancak silah sesleri gelmeye devam ediyor. Yoğun saldırı altında kalan sağlık çalışanlarının şehadet getirdiği esnada İsrail askerlerinin sesleri de duyuluyor.

İsrail ordusu daha önce bu araçların “farları ve uyarı sinyalleri olmadan şüpheli biçimde yaklaştığını” ileri sürmüştü. İsrail yetkilisi, bu ifadelerle ilgili çelişkiye dair bir açıklama yapmadı, sadece ilk bilgilerin “yanlış” olduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı sözcüsü Nebal Farsakh, bir röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin daha sonra toplu mezarda kafasında bir kurşunla bulunduğunu söyledi.

Olaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de bir açıklama yapıldı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
38
7
4
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın