Anime Bahçeli! Devlet Bahçeli ChatGPT’nin Studio Ghibli Akımına Uydu
Anime Bahçeli! Devlet Bahçeli ChatGPT’nin Studio Ghibli Akımına Uydu
Yapay zeka ChatGPT’nin fotoğraf filtrelerini ve efektlerini ücretsiz hale getirmesiyle yeni akım doğdu. Fotoğrafları animasyon ve anime karakterlerine çeviren “Studio Ghibli” tarzı görseller sosyal medyayı adeta ele geçirdi.
Akıma uyan bir isim daha vardı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, Bahçeli ile fotoğrafını anime tarzına çevirerek Instagram ve X (Twitter) hesabından paylaştı.
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ChatGPT'nin Studio Ghibli efekti akım oldu.
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“Akım var dediler geldik…”
MHP'li Yavuz'un paylaşımı şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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