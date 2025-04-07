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Anime Bahçeli! Devlet Bahçeli ChatGPT’nin Studio Ghibli Akımına Uydu

Anime Bahçeli! Devlet Bahçeli ChatGPT’nin Studio Ghibli Akımına Uydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 13:47

Yapay zeka ChatGPT’nin fotoğraf filtrelerini ve efektlerini ücretsiz hale getirmesiyle yeni akım doğdu. Fotoğrafları animasyon ve anime karakterlerine çeviren “Studio Ghibli” tarzı görseller sosyal medyayı adeta ele geçirdi. 

Akıma uyan bir isim daha vardı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, Bahçeli ile fotoğrafını anime tarzına çevirerek Instagram ve X (Twitter) hesabından paylaştı.

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ChatGPT'nin Studio Ghibli efekti akım oldu.

ChatGPT'nin Studio Ghibli efekti akım oldu.

Aslında Studio Ghibli Japonya merkezli bir animasyon stüdyosu. 1985 yılında Hayao Miyazaki tarafından kurulan bu animasyon stüdyosu şimdilerde ChatGPT’ye konuk oldu. ChatGPT’de artık fotoğraflarınızı farklı tarzlara uyarlayabilirsiniz. Fotoğraflarınızı Studio Ghibli tarzı görsele çevirmek isterseniz ChatGPT size animeye uyarlanmış bir görsel sunuyor. Son günlerde bu akıma Devlet Bahçeli de katıldı.

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“Akım var dediler geldik…”

“Akım var dediler geldik…”

Şubat ayında ameliyat geçirmesinin ardından 66 gün sonra 4 Nisan Cuma gününde kameralar karşısına çıkan Devlet Bahçeli oldukça konuşulmuştu. MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, Bahçeli ile fotoğraf çektiren isimlerden biri oldu. Yavuz, Instagram ve X (Twitter) hesaplarından Bahçeli ile fotoğrafını Studio Ghibli efektine çevirerek paylaştı. 

Yavuz, o paylaşımına 'Akım var dediler, doğru zamanda doğru fotoyla geldik…'

MHP'li Yavuz'un paylaşımı şöyle oldu 👇

MHP'li Yavuz'un paylaşımı şöyle oldu 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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