Anime Bahçeli! Devlet Bahçeli ChatGPT’nin Studio Ghibli Akımına Uydu

Aslında Studio Ghibli Japonya merkezli bir animasyon stüdyosu. 1985 yılında Hayao Miyazaki tarafından kurulan bu animasyon stüdyosu şimdilerde ChatGPT’ye konuk oldu. ChatGPT’de artık fotoğraflarınızı farklı tarzlara uyarlayabilirsiniz. Fotoğraflarınızı Studio Ghibli tarzı görsele çevirmek isterseniz ChatGPT size animeye uyarlanmış bir görsel sunuyor. Son günlerde bu akıma Devlet Bahçeli de katıldı.