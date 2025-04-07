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"Boya Bulandan Ücret Almıyoruz" Dedikleri Salçadan Boya Çıktı

"Boya Bulandan Ücret Almıyoruz" Dedikleri Salçadan Boya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 13:38

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl başlattığı denetim ve ifşa sürecini sürdürüyor. Her geçen gün yenilenen listede sürpriz markalar girmeyi sürdürüyor. Bu kez bakanlığın adresi Hatay Kırıkhan'dan bir firma oldu. Salça markası Instagram'dan yaptığı iddialı tanıtımlarla dikkat çekiyordu ancak salçalarında boya çıktığı tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan geniş listede gıdada hile ve tağşiş yapan firmalar duyurulmuştu. Bakanlık listeye her geçen gün yeni firmalar eklemeyi sürdürüyor. Bu kez bir salça markası ortaya çıktı ve salçada boya kullandığı tespit edildi.

"Boya bulursanız paranız iade" demişlerdi.

"Boya bulursanız paranız iade" demişlerdi.

Instagram'da faaliyet gösteren Bayırlı Zeytincilik hesabı, salça satışı yaptığı reklam paylaşımlarında sık sık 'Ürünlerimizde boya kesinlikle yoktur', 'Boya tespit edene para iadesi garantisi veriyoruz' ve 'Bu standartta kaliteyi başka yerde bulamazsınız' gibi iddialı ifadeler kullanıyor.

Hem biber hem de domates salçasında tespit edildi.

Hem biber hem de domates salçasında tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine göre, 'doğal ve ev yapımı' iddiasıyla salça satışı yapan Bayırlı Zeytincilik'in ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edildi. Ebru Bayırlı'ya ait işletmenin salçaları, Bakanlığın yayınladığı listede yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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