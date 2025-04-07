Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl başlattığı denetim ve ifşa sürecini sürdürüyor. Her geçen gün yenilenen listede sürpriz markalar girmeyi sürdürüyor. Bu kez bakanlığın adresi Hatay Kırıkhan'dan bir firma oldu. Salça markası Instagram'dan yaptığı iddialı tanıtımlarla dikkat çekiyordu ancak salçalarında boya çıktığı tespit edildi.