"Boya Bulandan Ücret Almıyoruz" Dedikleri Salçadan Boya Çıktı
"Boya Bulandan Ücret Almıyoruz" Dedikleri Salçadan Boya Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl başlattığı denetim ve ifşa sürecini sürdürüyor. Her geçen gün yenilenen listede sürpriz markalar girmeyi sürdürüyor. Bu kez bakanlığın adresi Hatay Kırıkhan'dan bir firma oldu. Salça markası Instagram'dan yaptığı iddialı tanıtımlarla dikkat çekiyordu ancak salçalarında boya çıktığı tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Boya bulursanız paranız iade" demişlerdi.
Hem biber hem de domates salçasında tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın