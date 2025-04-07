Okan Buruk, Tartışılan Pozisyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Buruk, 'Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna çok üzülüyorum.' dedi.