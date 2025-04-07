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Okan Buruk, Tartışılan Pozisyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk, Tartışılan Pozisyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:22

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Maça damgasını vuran olay ise Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması oldu. Jose Mourinho bu hareketle üç maç ceza aldı ancak tartışma bitmedi. Önce Mourinho, şimdi de Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mourinho, 'Hollywood' dedi, Okan Buruk 'kırık burun' açıklaması yaptı.

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Derbiyi gölgede bırakan hareketin etkileri sürüyor.

Derbiyi gölgede bırakan hareketin etkileri sürüyor.

Maç sonunda Mourinho'nun burnunu sıkması sonucu yerde kalan Okan Buruk'a 'abartılı hareketlerde bulunduğu' gerekçesiyle eleştiri gelmişti. 

Jose Mouriho, 'Herkes görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür' demişti.

Okan Buruk, maç sonrası yaptığı kısa açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Okan Buruk, maç sonrası yaptığı kısa açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Okan Buruk canının yandığını söylerken 'Ben olayı büyütmek istesem; suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Kayda geçmiş bir fiili müdahale var bana. Orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm.' dedi.

Okan Buruk futbolculuğu döneminde burnunun kırılmasını hatırlattı.

Okan Buruk futbolculuğu döneminde burnunun kırılmasını hatırlattı.

Buruk, 'Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna çok üzülüyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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