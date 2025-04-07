Okan Buruk, Tartışılan Pozisyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Okan Buruk, Tartışılan Pozisyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Maça damgasını vuran olay ise Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması oldu. Jose Mourinho bu hareketle üç maç ceza aldı ancak tartışma bitmedi. Önce Mourinho, şimdi de Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mourinho, 'Hollywood' dedi, Okan Buruk 'kırık burun' açıklaması yaptı.
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Derbiyi gölgede bırakan hareketin etkileri sürüyor.
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Okan Buruk, maç sonrası yaptığı kısa açıklamanın ardından ilk kez konuştu.
Okan Buruk futbolculuğu döneminde burnunun kırılmasını hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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