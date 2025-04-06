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Ankaragücü - Gençlerbirliği Derbisinde Tribünlerde "Hak, Hukuk, Adalet" Sesleri

Ankaragücü - Gençlerbirliği Derbisinde Tribünlerde "Hak, Hukuk, Adalet" Sesleri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 00:31

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Derbiyi Gençlerbirliği ezici bir futbolla 3-0 kazandı. Tribünlerde ise Gençlerbirliği taraftarının protesto tezahüratları hakimdi. Gençlerbirliği taraftarı gündemle ilgili tezahüratlarla stadyumu inletti.

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Ankara Derbisi'nde ikinci maçta da kazanan değişmedi.

Ankara Derbisi'nde ikinci maçta da kazanan değişmedi.

Sezonun ilk maçını kazanan Gençlerbirliği, ikinci yarıda da rakibini 3-0 yendi. Ankara Derbisi'nde Gençlerbirliği taraftarları hem galibiyeti kutladı hem de gündemi es geçmeden tezahüratlar yaptı.

Tribünlerde uzun süre "Hak, Hukuk, Adalet" tezahüratları yapıldı.

Gençlerbirliği tribünleri zaman zaman tribünlerin sesini kısan yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi.

Gençlerbirliği tribünleri zaman zaman tribünlerin sesini kısan yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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