Ankaragücü - Gençlerbirliği Derbisinde Tribünlerde "Hak, Hukuk, Adalet" Sesleri
Ankaragücü - Gençlerbirliği Derbisinde Tribünlerde "Hak, Hukuk, Adalet" Sesleri
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Derbiyi Gençlerbirliği ezici bir futbolla 3-0 kazandı. Tribünlerde ise Gençlerbirliği taraftarının protesto tezahüratları hakimdi. Gençlerbirliği taraftarı gündemle ilgili tezahüratlarla stadyumu inletti.
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Ankara Derbisi'nde ikinci maçta da kazanan değişmedi.
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Tribünlerde uzun süre "Hak, Hukuk, Adalet" tezahüratları yapıldı.
Gençlerbirliği tribünleri zaman zaman tribünlerin sesini kısan yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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