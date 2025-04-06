onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Jose Mourinho, Okan Buruk'la Olan Görüntüleri ile İlgili Konuştu

Jose Mourinho, Okan Buruk'la Olan Görüntüleri ile İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 23:50

Hafta içinde oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş; maç sonu yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho tepki çekerken PFDK'dan da 3 maç ceza almıştı. 

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Mourinho'ya bu görüntüler soruldu. Mourinho yine alıştığımız yöntemle bu soruyu yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kupa sonucundan çok bu görüntüler konuşulmuştu.

Kupa sonucundan çok bu görüntüler konuşulmuştu.

Maçın ardından iki teknik direktörün hakemi tebrik ettikleri esnada yaşananlar dikkat çekmişti. Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması ve Buruk'un yerde kalması spor gündemine yerleşti. Mourinho bu görüntülerin ardından üç maç ceza aldı.

Jose Mourinho'ya maç sonunda bu görüntülere değindi.

Jose Mourinho'ya maç sonunda bu görüntülere değindi.

Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Basın toplantısında Mourinho'ya da bu konu soruldu. Mourinho, Okan Buruk'la ilgili kendi mizacıyla yine konuşulacak bir cevap verdi.

Okan Buruk'a "Hollywood" göndermesi

Okan Buruk'a "Hollywood" göndermesi

Jose Mourinho, Okan Buruk'la yaşadığı olayla ilgili '1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür' cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın