Jose Mourinho, Okan Buruk'la Olan Görüntüleri ile İlgili Konuştu

Jose Mourinho, Okan Buruk'la yaşadığı olayla ilgili '1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür' cevabını verdi.