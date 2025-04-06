Jose Mourinho, Okan Buruk'la Olan Görüntüleri ile İlgili Konuştu
Jose Mourinho, Okan Buruk'la Olan Görüntüleri ile İlgili Konuştu
Hafta içinde oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş; maç sonu yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho tepki çekerken PFDK'dan da 3 maç ceza almıştı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Mourinho'ya bu görüntüler soruldu. Mourinho yine alıştığımız yöntemle bu soruyu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kupa sonucundan çok bu görüntüler konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho'ya maç sonunda bu görüntülere değindi.
Okan Buruk'a "Hollywood" göndermesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın