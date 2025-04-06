Mourinho'yla Atışan Allan Saint-Maximin'den Mou'ya Zeytin Dalı
Mourinho'yla Atışan Allan Saint-Maximin'den Mou'ya Zeytin Dalı
Fenerbahçe'de bir süredir Jose Mourinho ve Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim konuşuluyor. Kadroya alınmayan yıldız oyuncu antrenman verilerini paylaşmıştı. Portekizli hocanın eleştirisini alan bu paylaşım için Mourinho, 'fotoşoplu fotoğraflar paylaşabilir' demişti.
İkili arasında gerilen hava son günlerde normale dönerken bugün Allan Saint-Maximin'in sözleriyle noktalandı. Yıldız oyuncu 'Mourinho'yu çok seviyorum, onun da aynı şekilde düşündüğünü biliyorum' dedi.
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Allan Saint-Maximin krizinde yeni perde...
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Derbide eriyen buzlar ligde tamamen ortadan kalktı.
"Mourinho'yu çok seviyorum."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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