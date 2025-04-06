onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Mourinho'yla Atışan Allan Saint-Maximin'den Mou'ya Zeytin Dalı

Mourinho'yla Atışan Allan Saint-Maximin'den Mou'ya Zeytin Dalı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 21:47

Fenerbahçe'de bir süredir Jose Mourinho ve Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim konuşuluyor. Kadroya alınmayan yıldız oyuncu antrenman verilerini paylaşmıştı. Portekizli hocanın eleştirisini alan bu paylaşım için Mourinho, 'fotoşoplu fotoğraflar paylaşabilir' demişti. 

İkili arasında gerilen hava son günlerde normale dönerken bugün Allan Saint-Maximin'in sözleriyle noktalandı. Yıldız oyuncu 'Mourinho'yu çok seviyorum, onun da aynı şekilde düşündüğünü biliyorum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Allan Saint-Maximin krizinde yeni perde...

Allan Saint-Maximin krizinde yeni perde...

Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin sosyal medya hesabından, 'Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar; daha uzun sürede varır ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?' ifadelerinin yer aldığı göndermeli bir paylaşım yaptı. 

Mourinho ise 'Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.' demişti.

Derbide eriyen buzlar ligde tamamen ortadan kalktı.

Derbide eriyen buzlar ligde tamamen ortadan kalktı.

Allan Saint-Maximen hafta içi kupa maçında uzun zaman sonra forma giydi. 25 dakikalık performansı sonrası takıma dönme sinyalleri veren yıldız oyuncu 11 maç sonra Trabzonspor'a karşı ilk 11'de paylaştı. Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan futbolcu her şeyi geride bıraktığını gösterdi.

"Mourinho'yu çok seviyorum."

"Mourinho'yu çok seviyorum."

Allan Saint-Maximin maç sonunda samimi açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, 'Benim hocayla hiçbir problemim yok. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Teknik Direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Benim yapmam gereken fırsat geldiği zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Benim için önemlisi Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe oyunculardan daha büyük.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın