Mourinho'yla Atışan Allan Saint-Maximin'den Mou'ya Zeytin Dalı

Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin sosyal medya hesabından, 'Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar; daha uzun sürede varır ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?' ifadelerinin yer aldığı göndermeli bir paylaşım yaptı.

Mourinho ise 'Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.' demişti.