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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu İçin Toplanan İmzayı Açıkladı

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu İçin Toplanan İmzayı Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 20:14

CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nin ardından başlatılan imza kampanyası büyük bir hızla yayılıyor. Parti yetkilileri, kampanyanın hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy sayısına ulaşmak olarak belirlediklerini açıkladı.

Miting alanında başlatılan kampanya, kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. CHP il ve ilçe teşkilatları, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle imza standları kurmaya devam ediyor. Parti sözcüleri, 'Bu kampanya sadece bir belediye başkanının özgürlüğü meselesi değil, demokrasi mücadelemizin bir parçasıdır' açıklamasını yaptı.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, 'Adalet için', 'Demokrasi için' ve 'Hukukun üstünlüğü için' sloganlarıyla imzalarını atıyor. CHP Genel Merkezi, toplanan imza sayılarını günlük olarak paylaşacağını ve hedefe ulaşılması halinde bunu uluslararası platformlara taşıyacağını duyurmuştu. Özgür Özel bugün son rakamı paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan imza kampanyası sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan imza kampanyası sürüyor.

İmza kampanyasını duyuran Özgür Özel, kampanyanın ana mesajının tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'na özgürlük talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talebi olduğunu dile getirmişti.

Özgür Özel bugün İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı.

Özgür Özel bugün İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay sonrasında yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasında 7 milyon 200 bin imzaya ulaşıldığını duyurdu. 

Özel, '7 milyon 200 bin imzaya ulaştık bile... Başardığımızda, gayrimeşru duruma düşmüş, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak' ifadelerini kullandı.

Kampanya, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nin ardından başlatılmıştı. Hedef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy sayısına ulaşmak olarak belirlenmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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