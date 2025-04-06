Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu İçin Toplanan İmzayı Açıkladı

CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nin ardından başlatılan imza kampanyası büyük bir hızla yayılıyor. Parti yetkilileri, kampanyanın hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy sayısına ulaşmak olarak belirlediklerini açıkladı.

Miting alanında başlatılan kampanya, kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. CHP il ve ilçe teşkilatları, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle imza standları kurmaya devam ediyor. Parti sözcüleri, 'Bu kampanya sadece bir belediye başkanının özgürlüğü meselesi değil, demokrasi mücadelemizin bir parçasıdır' açıklamasını yaptı.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, 'Adalet için', 'Demokrasi için' ve 'Hukukun üstünlüğü için' sloganlarıyla imzalarını atıyor. CHP Genel Merkezi, toplanan imza sayılarını günlük olarak paylaşacağını ve hedefe ulaşılması halinde bunu uluslararası platformlara taşıyacağını duyurmuştu. Özgür Özel bugün son rakamı paylaştı.