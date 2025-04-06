onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel: "İmamoğlu'nu Tutuklamak İçin Trump'tan İcazet Aldılar"

Özgür Özel: "İmamoğlu'nu Tutuklamak İçin Trump'tan İcazet Aldılar"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 18:37

CHP'nin olağanüstü kurultayı sona erdi. Yapılan seçimde Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından Ankara'da düzenlenen mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Genel Başkan Özgür Özel, basında yer alan 'İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce ABD'nin haberi vardı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel, Ankara Mitingi'nde hem seçmenlere hem kamuoyuna seslendi.

Özgür Özel, Ankara Mitingi'nde hem seçmenlere hem kamuoyuna seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada son dönemde yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Özel, 'Bir kara haftaya CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum diye başlamışlardı' ifadelerini kullanarak, demokratik kurumlara yönelik müdahalelere dikkat çekti.

Konuşmasında halkın iradesinin önemini vurgulayan Özel, '15,5 milyon vatandaş dünyanın gündemine oturan bir iş başardı. O irade milletin iradesidir' dedi. 19 Mart'ta gerçekleştirilmek istenen ve başarısız olan girişimi 'darbe' olarak nitelendiren CHP lideri, '19 Mart darbesi başarısız olmuştur' şeklinde konuştu.

Özel, Erdoğan'ı cuntacılık ve Trump'tan icazet almakla suçladı.

Özel, Erdoğan'ı cuntacılık ve Trump'tan icazet almakla suçladı.

Özel yaptığı konuşmada '15 Temmuz gecesinin mağduruyken şimdi 19 Mart darbesinin mimarı oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce telefon açtılar, okyanus ötesinden icazet aldılar. Darbenin planlayıcıları burada. Bu yaptıkları iş Erdoğan'a sesleniyorum. Milleten oy alan değil, darbeye kalkışan cuntaya kalkışan Erdoğan'a sesleniyorum. ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle.' dedi.

Özgür Özel'in hedefindeki diğer isim ise Mehmet Şimşek'ti.

Özgür Özel'in hedefindeki diğer isim ise Mehmet Şimşek'ti.

Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e cuntanın Maliye Bakanı diye seslendi. Özel, “Bir cunta vardır cuntanın Maliye Bakanı da, cuntanın mali ayağı da Türkiye’deki Bakan Mehmet Şimşek’tir. Bu adama kimse itibar etmesin. Ben bunu her söylediğimde açıklama yapıyor 'MASAK raporları gizlidir' diye. Ey Mehmet Şimşek, bu raporları paldır küldür imzalatacak kimse bulmadığında nasıl baskı yaptığını bilmiyor muyuz? Madem ki bu MASAK sana bağlı bir kuruluş, 10-17 Mart arasında rapor yazmış; aralık, ocak, şubat, bütün yandaş kanallar, kalemler MASAK raporundan yalan yanlış bilgi verirken bir kez çıkıp 'Böyle bir rapor, görevlendirme yok' demiyorsun, bu yalancı, düzmece MASAK raporu için 'Haberim yok' diyorsun. Yazıklar olsun sana be!' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın