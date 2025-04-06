Özgür Özel: "İmamoğlu'nu Tutuklamak İçin Trump'tan İcazet Aldılar"
Özgür Özel: "İmamoğlu'nu Tutuklamak İçin Trump'tan İcazet Aldılar"
CHP'nin olağanüstü kurultayı sona erdi. Yapılan seçimde Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından Ankara'da düzenlenen mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Genel Başkan Özgür Özel, basında yer alan 'İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce ABD'nin haberi vardı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle' ifadelerini kullandı.
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Özgür Özel, Ankara Mitingi'nde hem seçmenlere hem kamuoyuna seslendi.
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Özel, Erdoğan'ı cuntacılık ve Trump'tan icazet almakla suçladı.
Özgür Özel'in hedefindeki diğer isim ise Mehmet Şimşek'ti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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