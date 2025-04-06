Özgür Özel: "İmamoğlu'nu Tutuklamak İçin Trump'tan İcazet Aldılar"

Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e cuntanın Maliye Bakanı diye seslendi. Özel, “Bir cunta vardır cuntanın Maliye Bakanı da, cuntanın mali ayağı da Türkiye’deki Bakan Mehmet Şimşek’tir. Bu adama kimse itibar etmesin. Ben bunu her söylediğimde açıklama yapıyor 'MASAK raporları gizlidir' diye. Ey Mehmet Şimşek, bu raporları paldır küldür imzalatacak kimse bulmadığında nasıl baskı yaptığını bilmiyor muyuz? Madem ki bu MASAK sana bağlı bir kuruluş, 10-17 Mart arasında rapor yazmış; aralık, ocak, şubat, bütün yandaş kanallar, kalemler MASAK raporundan yalan yanlış bilgi verirken bir kez çıkıp 'Böyle bir rapor, görevlendirme yok' demiyorsun, bu yalancı, düzmece MASAK raporu için 'Haberim yok' diyorsun. Yazıklar olsun sana be!' dedi.