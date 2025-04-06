Tablalı don, bir tanıma göre de Anadolu'nun bazı yörelerinde (Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Çankırı gibi) geleneksel olarak kadınlar tarafından giyilen bir iç giyim parçasıdır. Pamuklu kumaştan yapılan bu giysinin bel kısmında 'tabla' adı verilen sert bir bölüm bulunur. Bu tabla, kumaşın vücuda oturmasını sağlar.

Özellikleri:

- Bel kısmında düz durması için içine karton, mukavva veya hasır yerleştirilir

- Bacak arası kapalı veya pantolon şeklinde olabilir

- Genellikle el işlemeleri veya dantel süslemelerle bezenir

- Günümüzde daha çok köy düğünlerinde ve halk oyunları ekiplerinde giyilir

Tarihçesi Osmanlı'ya kadar gidiyor. Osmanlı döneminden itibaren Anadolu'da yaygın olan bu giysi, özellikle şalvar altına giyilirdi. Serin tutan yapısıyla tercih edilen tablalı don, bazı yörelerde hala geleneksel kıyafetlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde 'tablalı şalvar' veya 'iç donu' olarak da adlandırılır.

Ancak Berhan Şimşek'in 'yaş' vurgusuyla yaptığı bu ithamın, çocukların giydiği tablalı donu kastettiği anlaşılıyor.