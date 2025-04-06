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Berhan Şimşek'in Siyaset Literatürüne Kazandırdığı "Tablalı Don" Nedir?

Berhan Şimşek'in Siyaset Literatürüne Kazandırdığı "Tablalı Don" Nedir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 18:07

Türkiye'de siyaset dünyası ilginç sürprizlerle dolu. Dün bilmediğimiz bir tabir bugün ana gündem maddelerinden biri haline gelebiliyor. Bir günde kayyumu ardından kayyum değil kayyımmış aydınlanmasını içselleştirebilmiştik. Ancak Türkiye'de siyaset bize her gün yeni bir şey öğretiyor. Bugün de tablalı don gündeme hızlı bir giriş yaptı. CHP olağanüstü kurultayında beş dakika geç kaldığı için adaylığı kabul edilmediğini söyleyen Berhan Şimşek 'Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum' dedi. Google'da ne görseliyle ne tanımıyla bulunamayan tablalı donu araştırdık.

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Berhan Şimşek, CHP Olağanüstü Kurultay'ında adaylığını açıklamıştı ancak aday olamadı.

Berhan Şimşek, CHP Olağanüstü Kurultay'ında adaylığını açıklamıştı ancak aday olamadı.

Divan Kurulu'na beş dakika geç kaldığı için listesini veremediğini söyleyen Berhan Şimşek, 'Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu' dedi. 

Tablalı don detayı ise dikkat çekti ve insanlar 'Tablalı don nedir?' diye araştırdı ancak tatmin edici cevap bulmakta güçlük çekti.

Tablalı don için internette pek kaynak olmasa da sözlük tanımı yardıma koştu.

Tablalı don için internette pek kaynak olmasa da sözlük tanımı yardıma koştu.

Tablalı donun sözlük tanımında çocuk kıyafeti olduğu açık. 'Kısa pantalonla geziyordu' kısmı da bunu açıklıyor. 

Tablalı don, genellikle çocuklar için kullanılan, lastikli değil de önden düğmeli, bağcıklı veya geniş tabanlı (oturak kısmı bol) iç çamaşırı tarzında bir don olarak tanımlanıyor. Tablalı kelimesi burada “geniş, yayvan, düz” anlamında kullanıldığı düşünülüyor. Bu tip donlar daha çok eski zamanlarda, belki köy yaşamında ya da nostaljik olarak anılan kıyafetlerde geçer.

Siyaset literatürüne giren "tablalı don" Anadolu'da farklı bölgelerde de kullanılıyor. Farklı şehirlerde farklı anlamı da var.

Siyaset literatürüne giren "tablalı don" Anadolu'da farklı bölgelerde de kullanılıyor. Farklı şehirlerde farklı anlamı da var.

Tablalı don, bir tanıma göre de Anadolu'nun bazı yörelerinde (Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Çankırı gibi) geleneksel olarak kadınlar tarafından giyilen bir iç giyim parçasıdır. Pamuklu kumaştan yapılan bu giysinin bel kısmında 'tabla' adı verilen sert bir bölüm bulunur. Bu tabla, kumaşın vücuda oturmasını sağlar.

Özellikleri:

- Bel kısmında düz durması için içine karton, mukavva veya hasır yerleştirilir

- Bacak arası kapalı veya pantolon şeklinde olabilir

- Genellikle el işlemeleri veya dantel süslemelerle bezenir

- Günümüzde daha çok köy düğünlerinde ve halk oyunları ekiplerinde giyilir

Tarihçesi Osmanlı'ya kadar gidiyor. Osmanlı döneminden itibaren Anadolu'da yaygın olan bu giysi, özellikle şalvar altına giyilirdi. Serin tutan yapısıyla tercih edilen tablalı don, bazı yörelerde hala geleneksel kıyafetlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde 'tablalı şalvar' veya 'iç donu' olarak da adlandırılır.

Ancak Berhan Şimşek'in 'yaş' vurgusuyla yaptığı bu ithamın, çocukların giydiği tablalı donu kastettiği anlaşılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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