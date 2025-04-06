Berhan Şimşek'in Siyaset Literatürüne Kazandırdığı "Tablalı Don" Nedir?
Berhan Şimşek'in Siyaset Literatürüne Kazandırdığı "Tablalı Don" Nedir?
Türkiye'de siyaset dünyası ilginç sürprizlerle dolu. Dün bilmediğimiz bir tabir bugün ana gündem maddelerinden biri haline gelebiliyor. Bir günde kayyumu ardından kayyum değil kayyımmış aydınlanmasını içselleştirebilmiştik. Ancak Türkiye'de siyaset bize her gün yeni bir şey öğretiyor. Bugün de tablalı don gündeme hızlı bir giriş yaptı. CHP olağanüstü kurultayında beş dakika geç kaldığı için adaylığı kabul edilmediğini söyleyen Berhan Şimşek 'Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum' dedi. Google'da ne görseliyle ne tanımıyla bulunamayan tablalı donu araştırdık.
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Berhan Şimşek, CHP Olağanüstü Kurultay'ında adaylığını açıklamıştı ancak aday olamadı.
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Tablalı don için internette pek kaynak olmasa da sözlük tanımı yardıma koştu.
Siyaset literatürüne giren "tablalı don" Anadolu'da farklı bölgelerde de kullanılıyor. Farklı şehirlerde farklı anlamı da var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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