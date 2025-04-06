Gülben Ergen'den “Özgür Özel Tablalı Don Giyiyordu” Diyen CHP'li Berhan Şimşek’e Tepki
Gülben Ergen'den “Özgür Özel Tablalı Don Giyiyordu” Diyen CHP'li Berhan Şimşek’e Tepki
CHP Genel Başkan adaylığını duyuran ancak belirtilen süre içerisinde imzaları teslim etmediği gerekçesiyle Kurultay’da yarışamayan Berhan Şimşek, yaşanılanlara tepki gösterdi. Şimşek’in Özgür Özel ile yaşadığı hararetli tartışma kameralara yansımış, eski CHP milletvekili yaptığı açıklamada “Ben duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu' ifadelerini kullandı. Şarkıcı Gülben Ergen’den Berhan Şimşek’e tepki geldi.
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Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in o tepkisi şöyle oldu 👇
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Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
Şarkıcı Gülben Ergen'den Berhan Şimşek'e Mahir Polat Tepkisi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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