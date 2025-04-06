Gülben Ergen'den “Özgür Özel Tablalı Don Giyiyordu” Diyen CHP'li Berhan Şimşek’e Tepki

İmza ve müracaatları belirtilen sürede teslim etmeyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek adaylığının düşürülmesinin ardından Özgür Özel'e sert tepki göstermişti. Kameralar önünde Özel ile tartışan Şimşek, kararın ardından aralarında CHP'nin boykot listesinde bulunan A Haber'in de bulunduğu televizyon kanallarına röportaj vermişti.

Bu röportaj sırasında bir CHP delegesi ise Şimşek'e 'Aferin Berhan' diyerek A Haber tepkisi göstermişti.

Berhan Şimşek, yaptığı açıklamada 'Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu' dedi.