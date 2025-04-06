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Gülben Ergen'den “Özgür Özel Tablalı Don Giyiyordu” Diyen CHP'li Berhan Şimşek’e Tepki

Gülben Ergen'den “Özgür Özel Tablalı Don Giyiyordu” Diyen CHP'li Berhan Şimşek’e Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 17:06

CHP Genel Başkan adaylığını duyuran ancak belirtilen süre içerisinde imzaları teslim etmediği gerekçesiyle Kurultay’da yarışamayan Berhan Şimşek, yaşanılanlara tepki gösterdi. Şimşek’in Özgür Özel ile yaşadığı hararetli tartışma kameralara yansımış, eski CHP milletvekili yaptığı açıklamada “Ben duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu'  ifadelerini kullandı. Şarkıcı Gülben Ergen’den Berhan Şimşek’e tepki geldi.

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Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in o tepkisi şöyle oldu 👇

Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

İmza ve müracaatları belirtilen sürede teslim etmeyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek adaylığının düşürülmesinin ardından Özgür Özel'e sert tepki göstermişti. Kameralar önünde Özel ile tartışan Şimşek, kararın ardından aralarında CHP'nin boykot listesinde bulunan A Haber'in de bulunduğu televizyon kanallarına röportaj vermişti. 

Bu röportaj sırasında bir CHP delegesi ise Şimşek'e 'Aferin Berhan' diyerek A Haber tepkisi göstermişti. 

Berhan Şimşek, yaptığı açıklamada 'Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu' dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen'den Berhan Şimşek'e Mahir Polat Tepkisi

Şarkıcı Gülben Ergen'den Berhan Şimşek'e Mahir Polat Tepkisi
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Gülben Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'Berhan Şimşek Bey Mahir Polat'ın riskli sağlık durumunun hassasiyetiyle ilgili bu tonda konuşmuş mu? Ya da yazmış mı?'

Ergen'in paylaşımına destek yorumları geldi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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