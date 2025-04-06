Yeterli İmzayı Topladığını İddia Eden Berhan Şimşek'e Divan Başkanından Yalanlama
Yeterli İmzayı Topladığını İddia Eden Berhan Şimşek'e Divan Başkanından Yalanlama
CHP bugün olağanüstü kurultay için toplandı. Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurultay öncesinde Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in aday olduğu duyurulmuştu. Ancak Uysal çekildi, Berhan Şimşek de belirtilen sürede divana başvurusunu yapamadığı için seçime katılamadı. Berhan Şimşek 5 dakika geç kaldıkları için başvurularının onaylanmadığını söyleyerek isyan etti. Yeterli imzayı bulamadıklarını iddia edenlere de sert çıktı ancak Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu iddiaları yalanladı.
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Berhan Şimşek'in dün gece saatlerinde açıkladığı adaylık heyecan yaratmıştı.
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"5 dakika geç kaldık diye..."
Divan Kurulu Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu iddialara yanıt verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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