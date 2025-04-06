Yeterli İmzayı Topladığını İddia Eden Berhan Şimşek'e Divan Başkanından Yalanlama

Çavuşoğlu, 'Divan'ın bırakın etrafına, kenarına dahi gelen ve bu anlamda da bir bilgiyi, belgeyi bizimle paylaşmamışlardır. Sayın Genel Başkanımızın 1,5 saat süren konuşmasından sonra müracaat edemediğini ve 5 dakika gecikmeyle müracaatının alınmadığı ile ilgili sayın Berhan Şimşek tarafından kamuoyuna beyanatta bulunulmuştur' dedi.

Şimşek'in elinde belge bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, 'Bırakın 5 dakikayı, sayın Genel Başkanın konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır. Sayın Berhan Şimşek'in müracaat etme iddiasıyla divana geldiğini söylediği anda da elinde herhangi bir belge bulunmamaktadır' dedi.