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Yeterli İmzayı Topladığını İddia Eden Berhan Şimşek'e Divan Başkanından Yalanlama

Yeterli İmzayı Topladığını İddia Eden Berhan Şimşek'e Divan Başkanından Yalanlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 17:33

CHP bugün olağanüstü kurultay için toplandı. Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurultay öncesinde Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in aday olduğu duyurulmuştu. Ancak Uysal çekildi, Berhan Şimşek de belirtilen sürede divana başvurusunu yapamadığı için seçime katılamadı. Berhan Şimşek 5 dakika geç kaldıkları için başvurularının onaylanmadığını söyleyerek isyan etti. Yeterli imzayı bulamadıklarını iddia edenlere de sert çıktı ancak Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu iddiaları yalanladı.

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Berhan Şimşek'in dün gece saatlerinde açıkladığı adaylık heyecan yaratmıştı.

Berhan Şimşek'in dün gece saatlerinde açıkladığı adaylık heyecan yaratmıştı.

Kurultayda Berhan Şimşek'in aday olması Kılıçdaroğlu'na yakın delegelerin oylarını alabileceği yorumlarını getirmişti. Ancak Şimşek, yeterli imzayı gerekli sürede divana iletemediği için Özgür Özel tek aday olarak seçimi kazandı.

"5 dakika geç kaldık diye..."

"5 dakika geç kaldık diye..."

Berhan Şimşek, 'Beş dakika geç kaldık diye başvurumuz kabul edilmedi. Bir önceki kurultayda dört saat sonra verilebildi. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen 'hayır vakit geçmiştir' dediler' açıklaması yaptı.

Divan Kurulu Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu iddialara yanıt verdi.

Divan Kurulu Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu iddialara yanıt verdi.

Çavuşoğlu, 'Divan'ın bırakın etrafına, kenarına dahi gelen ve bu anlamda da bir bilgiyi, belgeyi bizimle paylaşmamışlardır. Sayın Genel Başkanımızın 1,5 saat süren konuşmasından sonra müracaat edemediğini ve 5 dakika gecikmeyle müracaatının alınmadığı ile ilgili sayın Berhan Şimşek tarafından kamuoyuna beyanatta bulunulmuştur' dedi. 

Şimşek'in elinde belge bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, 'Bırakın 5 dakikayı, sayın Genel Başkanın konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır. Sayın Berhan Şimşek'in müracaat etme iddiasıyla divana geldiğini söylediği anda da elinde herhangi bir belge bulunmamaktadır' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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