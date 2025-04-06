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Hacı Yakışıklı’dan Cem Yılmaz’a Destek: “Cem Bey de Kitle ile Tanıştı”

Hacı Yakışıklı’dan Cem Yılmaz’a Destek: “Cem Bey de Kitle ile Tanıştı”

Cem Yılmaz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 16:35

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına geç tepki verdiği için eleştiriliyordu. Cem Yılmaz, bugün milyonlarca takipçisi bulunan Twitter hesabını kapatmıştı.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı'dan Cem Yılmaz’a destek geldi. Daha önce Cem Yılmaz'ı birçok kez eleştirdiğini söyleyen Yakışıklı, “Cem Bey de kitle ile tanışmış oldu” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Sosyal medyada özellikle ünlü isimler İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında sessiz kaldığı için eleştiriliyordu. Cem Yılmaz da en çok eleştirilen kişilerin başında geliyordu.

Cem Yılmaz’ın günler sonra yaptığı açıklama ise bazı takipçilerini tatmin etmemişti. Cem Yılmaz, eleştiriler sonrasında bugün Twitter hesabını kapattı.

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Cem Yılmaz, Twitter hesabını kapatması sonrasında beklemediği bir yerden destek gördü.

Cem Yılmaz, Twitter hesabını kapatması sonrasında beklemediği bir yerden destek gördü.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hacı Yakışıklı, daha önce defalarca eleştirdiği Cem Yılmaz’a destek verdi. 

Yakışıklı paylaşımında, “Cem Yılmaz'ı defalarca eleştirdim. Ancak; Söz hakkına saygı duydum. İmamoğlu ile ilgili açıklamalar yapmıyor diye çok büyük baskı yedi. Ve Cem Yılmaz 16 milyon takipçili hesabını kapattı. Cem Bey de kitle ile tanışmış oldu. Böyle 'baskı' başka yerde yok!” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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