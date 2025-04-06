Hacı Yakışıklı’dan Cem Yılmaz’a Destek: “Cem Bey de Kitle ile Tanıştı”

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hacı Yakışıklı, daha önce defalarca eleştirdiği Cem Yılmaz’a destek verdi.

Yakışıklı paylaşımında, “Cem Yılmaz'ı defalarca eleştirdim. Ancak; Söz hakkına saygı duydum. İmamoğlu ile ilgili açıklamalar yapmıyor diye çok büyük baskı yedi. Ve Cem Yılmaz 16 milyon takipçili hesabını kapattı. Cem Bey de kitle ile tanışmış oldu. Böyle 'baskı' başka yerde yok!” ifadelerini kullandı.