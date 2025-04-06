Hacı Yakışıklı’dan Cem Yılmaz’a Destek: “Cem Bey de Kitle ile Tanıştı”
Hacı Yakışıklı’dan Cem Yılmaz’a Destek: “Cem Bey de Kitle ile Tanıştı”
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına geç tepki verdiği için eleştiriliyordu. Cem Yılmaz, bugün milyonlarca takipçisi bulunan Twitter hesabını kapatmıştı.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı'dan Cem Yılmaz’a destek geldi. Daha önce Cem Yılmaz'ı birçok kez eleştirdiğini söyleyen Yakışıklı, “Cem Bey de kitle ile tanışmış oldu” ifadelerini kullandı.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
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Cem Yılmaz, Twitter hesabını kapatması sonrasında beklemediği bir yerden destek gördü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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