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Yeniden CHP Genel Başkanı Seçilen Özgür Özel, Erken Seçim Kampanyasını Başlattıklarını Açıkladı

Yeniden CHP Genel Başkanı Seçilen Özgür Özel, Erken Seçim Kampanyasını Başlattıklarını Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 16:18

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CHP’nin “İrade Milletindir” sloganıyla düzenlediği Olağanüstü Kurultayı’nda sonuç belli oldu. Parti liderliği için tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 1276 oyun 1171’inin geçerli sayıldığı oylamada tüm geçerli oyları alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultay sonrası ANKA’ya açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bu sürecin yalnızca bir seçim olmadığını, aynı zamanda CHP’nin iktidar hedefli yolculuğunda yeni bir dönemin başladığını belirtti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Kurultay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’ye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü toplanma kararıyla gerçekleştirilmişti.

Kurultay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’ye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü toplanma kararıyla gerçekleştirilmişti.

Olağanüstü Kurultay’da bugün Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

ANKA muhabirlerine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

ANKA muhabirlerine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, aynı zamanda CHP'nin erken seçim kampanyasının da başlangıcıdır. Adayımız serbest bırakılana, milletin önüne sandığı getirene, bu iktidarı değiştirene kadar durmadan yorulmadan çalışacağız. Bu son çırpınışları. Bir iktidarın doğum sancılarını çekiyoruz. Başaracağız” 

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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