CHP’nin “İrade Milletindir” sloganıyla düzenlediği Olağanüstü Kurultayı’nda sonuç belli oldu. Parti liderliği için tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 1276 oyun 1171’inin geçerli sayıldığı oylamada tüm geçerli oyları alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultay sonrası ANKA’ya açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bu sürecin yalnızca bir seçim olmadığını, aynı zamanda CHP’nin iktidar hedefli yolculuğunda yeni bir dönemin başladığını belirtti.