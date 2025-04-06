Türkiye'nin demokrasi tarihi kesintilerle dolu. Kanlı darbeler ve post modern darbeler olmak üzere çeşitli darbelerle sınanan demokrasi tarihimizde 'cuntaların' yeri büyük.

Latin Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesi de ABD'nin laboratuarı olarak cunta deneyimleri yaşadılar. Peki demokrasi ve halkların korkulu rüyası haline gelen cunta nedir? Cunta ne demek ve nasıl bir yönetim şekli?