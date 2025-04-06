Demokrasi ve Halkların Korkulu Rüyası Cunta Nedir?
Demokrasi ve Halkların Korkulu Rüyası Cunta Nedir?
Türkiye'nin demokrasi tarihi kesintilerle dolu. Kanlı darbeler ve post modern darbeler olmak üzere çeşitli darbelerle sınanan demokrasi tarihimizde 'cuntaların' yeri büyük.
Latin Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesi de ABD'nin laboratuarı olarak cunta deneyimleri yaşadılar. Peki demokrasi ve halkların korkulu rüyası haline gelen cunta nedir? Cunta ne demek ve nasıl bir yönetim şekli?
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Önce kelime anlamıyla başlayalım.
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Günümüzde cunta deyince herkesin aklında artık aynı şey beliriyor.
Cuntalar askeri darbelerle göreve gelir.
Türkiye'de iki dönem "cunta" dönemi olarak öne çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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