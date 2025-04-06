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Demokrasi ve Halkların Korkulu Rüyası Cunta Nedir?

Demokrasi ve Halkların Korkulu Rüyası Cunta Nedir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 19:17 Son Güncelleme: 06.04.2025 - 20:38

Türkiye'nin demokrasi tarihi kesintilerle dolu. Kanlı darbeler ve post modern darbeler olmak üzere çeşitli darbelerle sınanan demokrasi tarihimizde 'cuntaların' yeri büyük. 

Latin Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesi de ABD'nin laboratuarı olarak cunta deneyimleri yaşadılar. Peki demokrasi ve halkların korkulu rüyası haline gelen cunta nedir? Cunta ne demek ve nasıl bir yönetim şekli?

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Önce kelime anlamıyla başlayalım.

Önce kelime anlamıyla başlayalım.

Cunta, 'komite' ya da 'toplantı' anlamına gelir. Kökeni 1808'de Napolyon'un İspanya'yı işgaline karşı İspanyol direnişinin düzenlediği ulusal ve yerel cuntaya dayanır.

Günümüzde cunta deyince herkesin aklında artık aynı şey beliriyor.

Günümüzde cunta deyince herkesin aklında artık aynı şey beliriyor.

Günümüzde bu terim, askeri oligarşiye dayalı otoriter rejimleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu hükümetler; tek bir askeri liderin hakimiyetindeki 'güçlü adam' modeli, parti bürokrasisinin kontrolündeki 'makine' sistemi ve kişisel çıkar ağlarına dayanan 'patronaj' düzeni olmak üzere üç farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor.

Cuntalar askeri darbelerle göreve gelir.

Cuntalar askeri darbelerle göreve gelir.

Cunta yönetimleri genellikle askeri darbeler sonucu iktidara gelir. Bu rejimler iki şekilde yönetim sergileyebilir: Ya doğrudan kararnamelerle ülkeyi yöneten resmi bir yönetim organı olarak hareket ederler ya da görünüşte sivil bir hükümetin arkasında fiili kontrolü elinde tutarak iktidar uygularlar. Her iki durumda da cuntalar, demokratik süreçleri askıya alarak yönetimi ele geçirirler.

Türkiye'de iki dönem "cunta" dönemi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de iki dönem "cunta" dönemi olarak öne çıkıyor.

Sözlük tanımı gereği 1960-61'deki Milli Birlik Komitesi ve 1980 yılındaki Milli Güvenlik Konseyi iki farklı cunta deneyimi olarak Türkiye tarihinde yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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