Trabzonspor'u Yorumlayan Sergen Yalçın'dan İlginç Antony Nwakaeme İddiası
Trabzonspor'u Yorumlayan Sergen Yalçın'dan İlginç Antony Nwakaeme İddiası
Sergen Yalçın dün Ekol TV ekranlarında Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçta Trabzonsporlu futbolcuları eleştiren Sergen Yalçın'ın gündemindeki isimlerden biri de Antony Nwakaeme'ydi. Nwakaeme'nin yaşını eleştiren Sergen Yalçın yaptığı yorumla güldürdü.
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Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi.
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Sergen Yalçın'dan Fatih Tekke'ye uyarı...
Nwakaeme de Sergen Yalçın'ın hedefindeydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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