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Trabzonspor'u Yorumlayan Sergen Yalçın'dan İlginç Antony Nwakaeme İddiası

Trabzonspor'u Yorumlayan Sergen Yalçın'dan İlginç Antony Nwakaeme İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 11:03

Sergen Yalçın dün Ekol TV ekranlarında Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçta Trabzonsporlu futbolcuları eleştiren Sergen Yalçın'ın gündemindeki isimlerden biri de Antony Nwakaeme'ydi. Nwakaeme'nin yaşını eleştiren Sergen Yalçın yaptığı yorumla güldürdü. 

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Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi.

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bulduğu dört gol Trabzonspor'un oynadığı futbolu eleştireye açtı. Fatih Tekke'nin takımıyla ilgili yaptığı olumlu yorumlara başta Sergen Yalçın olmak üzere yorumcular katılmadıklarını söyledi.

Sergen Yalçın'dan Fatih Tekke'ye uyarı...

Sergen Yalçın'dan Fatih Tekke'ye uyarı...

Sergen Yalçın, maç sonu Fatih Tekke'nin yorumlarına değinerek 'Fatih Tekke, Trabzonsporlu futbolcularla ilgili güzel şeyler söyledi. Ama benden Fatih Tekke'ye ve Trabzonspor yönetimine bir tavsiye; Hocam senin o söylediklerini Trabzonspor bu kadroyla yapamaz. Trabzonspor önümüzdeki sezon hedefe oynamak istiyorsa bu kadroyla olmaz.' dedi.

Nwakaeme de Sergen Yalçın'ın hedefindeydi.

Nwakaeme de Sergen Yalçın'ın hedefindeydi.

Sergen Yalçın performansını eleştirdiği isimlerdne Nwakaeme'ye de ilginç bir eleştiri getirdi. 52 yaşındaki Sergen Yalçın, 'Nwakaeme de benden 5 yaş falan küçüktür' diyerek futbolcuyu eleştirdi. 

Sergen Yalçın daha önce de 'Siyahi oyuncuların hepsinde en az 3-4 sene mağara var.' demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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