Trabzonspor'u Yorumlayan Sergen Yalçın'dan İlginç Antony Nwakaeme İddiası

Sergen Yalçın, maç sonu Fatih Tekke'nin yorumlarına değinerek 'Fatih Tekke, Trabzonsporlu futbolcularla ilgili güzel şeyler söyledi. Ama benden Fatih Tekke'ye ve Trabzonspor yönetimine bir tavsiye; Hocam senin o söylediklerini Trabzonspor bu kadroyla yapamaz. Trabzonspor önümüzdeki sezon hedefe oynamak istiyorsa bu kadroyla olmaz.' dedi.