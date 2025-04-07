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Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Spikeri Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Spikeri Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 10:22

Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda. Ölüm kalım meselesi lafı biraz abartı olsa da bazen fanatikler bu sınırı aşarak futbolu böyle görebiliyor. Dün gece oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bu sınır bir kez daha aşıldı. Yayıncı kuruluş adına maçı anlatan Ali Ferahbot maç anlatımı nedeniyle ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında beş gol vardı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında beş gol vardı.

DÜn gece haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 galip geldi. Maçın spikeri Ali Ferahbot ise maçın ardından eleştiriler hatta ölüm tehditleri aldı.

Golleri farklı anlattığı iddia ediliyor.

Golleri farklı anlattığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada gelen eleştirilerde Ali Ferahbot'un golleri farklı heyecanla anlattığı yönünde. Fenerbahçe'nin özellikle ikinci golü olan Skriniar'ın golünü 'büyük coşkuyla' anlatmakla 'suçlanan' Ferahbot ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ali Ferahbot, X'ten küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine sitem etti; "altı üstü futbol" dedi.

Ali Ferahbot, X'ten küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine sitem etti; "altı üstü futbol" dedi.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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