Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Spikeri Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Spikeri Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi
Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda. Ölüm kalım meselesi lafı biraz abartı olsa da bazen fanatikler bu sınırı aşarak futbolu böyle görebiliyor. Dün gece oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bu sınır bir kez daha aşıldı. Yayıncı kuruluş adına maçı anlatan Ali Ferahbot maç anlatımı nedeniyle ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında beş gol vardı.
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Golleri farklı anlattığı iddia ediliyor.
Ali Ferahbot, X'ten küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine sitem etti; "altı üstü futbol" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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