Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Spikeri Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi

Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda. Ölüm kalım meselesi lafı biraz abartı olsa da bazen fanatikler bu sınırı aşarak futbolu böyle görebiliyor. Dün gece oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bu sınır bir kez daha aşıldı. Yayıncı kuruluş adına maçı anlatan Ali Ferahbot maç anlatımı nedeniyle ölüm tehdidi aldığını açıkladı.