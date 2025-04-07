Süper Lig'in Yıldız Kalecisi Berke Özer'e İngiltere'den Teklif Var

Süper Lig'de performansıyla öne çıkan isimlerin adı transfer piyasasında anılmaya başladı. Bu isimlerin başında da Eyüpspor kalecisi Berke Özer... Türkiye'den Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Berke'ye şimdiden Avrupa'nın dev liglerinden teklifler gelmeye başlıyor. Berke için hem İngiltere hem de Almanya'dan iki takımın ilgisi olduğu iddia edildi.

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