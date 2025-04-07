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Süper Lig'in Yıldız Kalecisi Berke Özer'e İngiltere'den Teklif Var

Süper Lig'in Yıldız Kalecisi Berke Özer'e İngiltere'den Teklif Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 14:30

Süper Lig'de performansıyla öne çıkan isimlerin adı transfer piyasasında anılmaya başladı. Bu isimlerin başında da Eyüpspor kalecisi Berke Özer... Türkiye'den Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Berke'ye şimdiden Avrupa'nın dev liglerinden teklifler gelmeye başlıyor. Berke için hem İngiltere hem de Almanya'dan iki takımın ilgisi olduğu iddia edildi. 

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Berke Özer sezonun fark yaratan kalecilerinden olmayı başardı.

Berke Özer sezonun fark yaratan kalecilerinden olmayı başardı.

Altınordu altyapısından başlayan kariyeri Fenerbahçe ile kesişen Berke, bir dönem Belçika'da da forma giydi. Ancak asıl patlamayı Eyüpspor'da yapan Berke yeniden üst sıradaki takımların dikkatini çekmeye başladı.

İngiltere'den ciddi bir teklif yolda.

İngiltere'den ciddi bir teklif yolda.

Aston Villa, Eyüpspor'un 24 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçiyor. Sezon boyunca yakından takip edilen genç kaleci için İngiliz ekibinin sezon sonunda resmi teklif yapması bekleniyor.

Yeniden Avrupa'da oynamak istiyor.

Yeniden Avrupa'da oynamak istiyor.

Kısa Belçika kariyerinin ardından yeniden üst seviyede futbol oynamak isteyen Berke, milli takıma da geçtiğimiz kamp döneminde döndü. Berke'ye Aston Villa'nın ilgisinin yanı sıra Almanya'dan RB Leipzig'in de bir ilgisi bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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