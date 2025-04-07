Süper Lig'in Yıldız Kalecisi Berke Özer'e İngiltere'den Teklif Var
Süper Lig'in Yıldız Kalecisi Berke Özer'e İngiltere'den Teklif Var
Süper Lig'de performansıyla öne çıkan isimlerin adı transfer piyasasında anılmaya başladı. Bu isimlerin başında da Eyüpspor kalecisi Berke Özer... Türkiye'den Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Berke'ye şimdiden Avrupa'nın dev liglerinden teklifler gelmeye başlıyor. Berke için hem İngiltere hem de Almanya'dan iki takımın ilgisi olduğu iddia edildi.
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Berke Özer sezonun fark yaratan kalecilerinden olmayı başardı.
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İngiltere'den ciddi bir teklif yolda.
Yeniden Avrupa'da oynamak istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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