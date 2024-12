Sen Hayata Ne Kadar Geç Kaldın?

Sen bu hayata çok geç kalmışsın. Sanki zaman senin için hep hızlı akmış ve sen her şeyin peşinden koşarken bazı fırsatların geride kaldığını fark etmişsin. Hayatta yapmayı hayal ettiğin birçok şey var ama bazıları için artık çok geç olduğunu hissediyorsun. Belki geçmişte bir şeylere cesaret edemedin ya da zamanın dolduğunu düşündüğün için harekete geçemedin. Şimdi dönüp baktığında, bu hisler bazen içini burkuyor, çünkü her şeyin tam vaktinde yaşanması gerektiğine inanıyordun, ama öyle olmadı. Belki daha önce denemediğin şeyler, yapmadığın seçimler ya da kaçırdığın fırsatlar şimdi bir yük gibi geliyor. “Keşke daha erken fark etseydim” diye düşündüğün anlar oluyor. Ama unutma, bu his, sadece geçmişin ağırlığıyla değil, içinde taşıdığın o yapamadıklarının özlemiyle de ilgili. İnsan, her zaman geçmişe dönüp farklı şeyler yapmış olmayı hayal eder, çünkü hayatı düzeltmenin yolu ona ikinci bir şans vermek gibi gelir. Ancak bazen o ikinci şans gelmez ve bu da senin “artık çok geç” hissini daha da güçlendirir. Ama gerçekten her şey için çok geç mi? Belki de bu sadece senin algın. Hayat, her zaman yeni başlangıçlar için bir alan yaratır. Geç kalmış olabilirsin, evet, ama bu, hiçbir şey yapamayacağın anlamına gelmez. Önemli olan, şu an ne yapabileceğin ve kalan zamanını nasıl değerlendireceğin. Geçmişin pişmanlıklarıyla yaşamak, seni sadece olduğun yere bağlar. Eğer geçmişte yapamadıklarına odaklanırsan, şimdiyi ve geleceği de kaçırma riskin var.