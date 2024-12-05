Sen Hayata Ne Kadar Geç Kaldın?
Sen Hayata Ne Kadar Geç Kaldın?
Bazen durup düşündüğünde, hayata geç kaldığını ya da bazı şeyleri kaçırdığını hissetmek çok normal. Yapamadığın şeyler için pişmanlık duyabilir ya da keşke dediğin anlara takılı kalabilirsin. Ancak hayat her zaman yeni fırsatlar sunar ve geç kalmış hissetmek, bir şeylere başlamak için asla bir engel değildir. Önemli olan, geçmişi bırakıp bugünden itibaren harekete geçmek. Unutma, her şeyin bir zamanı vardır ve senin için doğru olan an belki de şimdi başlamaktadır.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin en belirgin özelliğin ne?
4. Hayal kuruyor musun?
5. Peki şu an yaşadığın hayattan mutlu musun?
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6. Senin için hangisi daha önemli?
7. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
8. Tahammül edemediğin insan tipi bunlardan hangisi?
9. Çabasız güzellik olur mu?
10. Son olarak aşk hayatın ne durumda?
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Sen bu hayata çok geç kalmışsın!
Sen bu hayata tam anlamıyla geç kalmamışsın!
Sen bu hayata hiç geç kalmamışsın!
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