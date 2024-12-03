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İlişkilerde Ne Kadar Safsın?

İlişkilerde Ne Kadar Safsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 12:01

Saflık her zaman kötü bir durum değildir; hatta bazen insanlara güvenmenin güzelliğini yaşatır ve ilişkilerde samimiyeti artırır. Ancak fazla saflık, sınırlarını korumakta zorlanmana ve başkalarının bunu kötüye kullanmasına yol açabilir. Bu durum, zaman zaman ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşamana ya da haksızlığa uğramana sebep olabilir. İnsanlara karşı iyi niyetli olmak güzel bir özellik, fakat bu iyi niyetin, kendi değerlerinden ve sınırlarından ödün vermene neden olmamalı. Peki sen ne kadar safsın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu an bir ilişkin var mı?

4. Daha önce hiç aldatıldın mı?

5. Biri seninle yakın arkadaş olabilmek için nasıl olmalı?

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6. Bir arkadaşının sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?

7. Kendini genelde nasıl hissediyorsun?

8. İnsanlara kolay güveniyor musun?

9. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?

9. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?

10. Yalan söyleme konusunda kendini puanla bakalım!

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Sen ilişkilerde çok safsın!

Sen, ilişkilerde oldukça saf bir insansın. Bu, senin kalbinin ne kadar temiz ve masum olduğunu gösteriyor. İnsanlara güvenmeye, onların iyi niyetine inanmaya ve ilişkilerinde hep doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. İçten bir sevgiyle hareket ediyor, ilişkilerde oyunlar oynamak ya da stratejiler geliştirmek yerine duygularını en dürüst haliyle ortaya koyuyorsun. Bu saflığın, seni diğer insanlardan ayıran ve özel kılan bir yön. Ancak bazen, bu yaklaşımın seni istemediğin durumlara ya da hayal kırıklıklarına da sürükleyebiliyor. İlişkilerde saflığın, her zaman karşındaki kişinin de aynı dürüstlükle yaklaşacağına inanmandan geliyor. Sen, ilişkilerde yalan söylemeyi ya da manipülatif davranışlarda bulunmayı aklının ucundan bile geçirmiyorsun. Çünkü senin sevgin ve yaklaşımın, her zaman gerçek duygular üzerine kurulu. Bu yüzden, karşındaki kişinin de aynı şekilde samimi ve dürüst olmasını bekliyorsun. Ancak herkes senin kadar içten olmayabiliyor ve bu durum, bazen incinmene neden olabiliyor.

Sen ilişkilerde genelde safsın!

Sen, ilişkilerinde genellikle iyi niyetli ve açık bir insansın. Bu yaklaşımın, seni saf olarak tanımlanabilecek bir yere taşıyor ama bu saflık her durumda geçerli değil. Hayat tecrübelerin ve gözlemlerin sayesinde birçok şeyin farkındasın. Ancak, bazı durumlar var ki, işte o anlarda içindeki masumiyet ve iyimserlik öne çıkıyor ve seni olduğundan daha savunmasız bir hale getirebiliyor. Bu durum, ilişkilerde bazen seni hayal kırıklığına uğratsa da, aslında içindeki iyilik dolu doğanın ve karşılıklı güvene verdiğin önemin bir yansıması. Senin bu saflığın, her insanda iyiyi görme ve onların da senin gibi samimi, dürüst olmasını bekleme eğiliminden kaynaklanıyor. İlişkilerde, karşındaki kişinin iyi niyetle yaklaştığını düşünmeye meyillisin ve onun sözlerine ya da davranışlarına güvenle yaklaşabiliyorsun. Ancak, bazı insanlar bu iyimser yaklaşımını hak etmeyebilir ya da suistimal etmeye çalışabilir. Bu da, senin zaman zaman incinmene ya da yanlış değerlendirilmiş hissetmene neden olabilir. Yine de, bu durum her zaman geçerli değil çünkü sen, her şeyi sorgulamadan kabul eden biri değilsin. Sadece, belirli anlarda ve belirli insanlar karşısında, içindeki saf taraf ön plana çıkıyor.

Sen ilişkilerde hiç saf değilsin!

Sen, ilişkilerde saf biri değilsin; aksine oldukça uyanık ve dikkatli bir insansın. İnsanları ve onların niyetlerini anlamakta doğal bir yeteneğe sahipsin. Bu, hem sezgilerinin kuvvetli olmasından hem de geçmiş tecrübelerinin sana kattığı bir farkındalıktan kaynaklanıyor. İlişkilerde, her detayı gözlemleyebiliyor, küçük ipuçlarını bile kaçırmadan değerlendirebiliyorsun. Bu özelliğin sayesinde, çoğu zaman bir durumun ya da kişinin gerçek yüzünü erken fark edebiliyor ve ona göre hareket ediyorsun. Senin için ilişkiler, sadece duygusal bir bağ kurmakla sınırlı değil; aynı zamanda bir denge ve anlayış işi. Bu yüzden, karşındaki kişinin sözleri kadar davranışlarına da dikkat ediyorsun. Sana söylenenleri olduğu gibi kabul etmek yerine, bir adım geri çekilip, o sözlerin ardında yatan niyetleri ve duyguları çözmeye çalışıyorsun. Bu yaklaşım, seni birçok insanın fark edemeyeceği durumların farkına varan biri yapıyor. İlişkilerde uyanıklığın, seni hem koruyor hem de karşındaki kişiyle daha sağlam bir bağ kurmana yardımcı oluyor. Geçmişte yaşadığın deneyimler, seni daha temkinli bir insan haline getirmiş olabilir. Belki de, bazı hayal kırıklıkları ya da zor tecrübeler, artık ilişkilerde tamamen açık olmadan önce bir tür içsel değerlendirme yapmana neden olmuştur. Bu durum, senin insanlara kolayca güvenmeyen, ancak güven oluştuğunda derin bir bağlılık kurabilen biri olduğunu gösteriyor. Senin uyanıklığın, ilişkilerinde daha sağlam adımlar atmanı ve kendini korumanı sağlıyor.

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İnci Döşer
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