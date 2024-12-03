İlişkilerde Ne Kadar Safsın?
İlişkilerde Ne Kadar Safsın?
Saflık her zaman kötü bir durum değildir; hatta bazen insanlara güvenmenin güzelliğini yaşatır ve ilişkilerde samimiyeti artırır. Ancak fazla saflık, sınırlarını korumakta zorlanmana ve başkalarının bunu kötüye kullanmasına yol açabilir. Bu durum, zaman zaman ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşamana ya da haksızlığa uğramana sebep olabilir. İnsanlara karşı iyi niyetli olmak güzel bir özellik, fakat bu iyi niyetin, kendi değerlerinden ve sınırlarından ödün vermene neden olmamalı. Peki sen ne kadar safsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Daha önce hiç aldatıldın mı?
5. Biri seninle yakın arkadaş olabilmek için nasıl olmalı?
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6. Bir arkadaşının sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?
7. Kendini genelde nasıl hissediyorsun?
8. İnsanlara kolay güveniyor musun?
9. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?
10. Yalan söyleme konusunda kendini puanla bakalım!
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Sen ilişkilerde çok safsın!
Sen ilişkilerde genelde safsın!
Sen ilişkilerde hiç saf değilsin!
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