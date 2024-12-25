Bazı Kitaplar Sizi Hasta Eder: Çözemediklerimiz, Çözmeye Çalışırken Kaybolduklarımız

Edebiyat tarihine şöyle bir göz gezdirince, bazı yazarların kalemiyle sadece kitap yazmadığını, düpedüz zihin laboratuvarı kurduğunu fark ediyorsunuz. Bunlar öyle yazarlar ki, eserlerini bitirdiğinizde kafanızın içinde bir yangın başlatıyorlar. Cümleleriniz bile yanık kokuyor.

Bu yazıda bahsedeceğim kitaplar ve yazarlar tam olarak böyle. Bırakın kapağı kapattığınızda rahat bir nefes almayı, çoğu zaman kapağı açtığınıza bile pişman oluyorsunuz. Ama garip bir şekilde kopamıyorsunuz da. İşte edebiyatın en tuhaf dâhilerini ve onların labirent gibi eserlerini konuşacağız. Merak etmeyin, bu yolculukta kaybolmak serbest.