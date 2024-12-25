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Yıl Bitmeden Oylayalım: 2024 Senesinin En Kötü Davet Kombinini Birlikte Seçiyoruz!

Yıl Bitmeden Oylayalım: 2024 Senesinin En Kötü Davet Kombinini Birlikte Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2024 - 21:23

Magazin gündeminde yaşanan olaylarla birlikte kaos dolu bir seneyi geride bıraktık bildiğiniz gibi. Galalardan tutun da çeşit çeşit etkinliğe katılarak manşetlerde kendilerine yer edinen ünlülerimiz zaman zaman rüküş bulunan kombinleriyle dillere düşmüştü. Trendleri yakından takip eden, yeni imajlar denemekten korkmayan isimlerin kombinleriyle gündeme oturduğu, kullanıcılardan da nasibini aldığı bir yıl oldu. Daha önce sizler için gözlerimizin kanamasına neden olan o kombinleri sıralamıştık hatırlarsanız... Gelin şimdi de o kombinler arasından en rüküşünü birlikte seçelim!

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Söz sizin! 2024 senesinin en rüküş kombinini buyurun oylamaya!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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