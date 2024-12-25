Yıl Bitmeden Oylayalım: 2024 Senesinin En Kötü Davet Kombinini Birlikte Seçiyoruz!

Magazin gündeminde yaşanan olaylarla birlikte kaos dolu bir seneyi geride bıraktık bildiğiniz gibi. Galalardan tutun da çeşit çeşit etkinliğe katılarak manşetlerde kendilerine yer edinen ünlülerimiz zaman zaman rüküş bulunan kombinleriyle dillere düşmüştü. Trendleri yakından takip eden, yeni imajlar denemekten korkmayan isimlerin kombinleriyle gündeme oturduğu, kullanıcılardan da nasibini aldığı bir yıl oldu. Daha önce sizler için gözlerimizin kanamasına neden olan o kombinleri sıralamıştık hatırlarsanız... Gelin şimdi de o kombinler arasından en rüküşünü birlikte seçelim!