Yıl Bitmeden Oylayalım: 2024 Senesinin En Kötü Davet Kombinini Birlikte Seçiyoruz!
Yıl Bitmeden Oylayalım: 2024 Senesinin En Kötü Davet Kombinini Birlikte Seçiyoruz!
Magazin gündeminde yaşanan olaylarla birlikte kaos dolu bir seneyi geride bıraktık bildiğiniz gibi. Galalardan tutun da çeşit çeşit etkinliğe katılarak manşetlerde kendilerine yer edinen ünlülerimiz zaman zaman rüküş bulunan kombinleriyle dillere düşmüştü. Trendleri yakından takip eden, yeni imajlar denemekten korkmayan isimlerin kombinleriyle gündeme oturduğu, kullanıcılardan da nasibini aldığı bir yıl oldu. Daha önce sizler için gözlerimizin kanamasına neden olan o kombinleri sıralamıştık hatırlarsanız... Gelin şimdi de o kombinler arasından en rüküşünü birlikte seçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı
Beren Saat
Defne Samyeli
Melis Sezen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuba Büyüküstün
Gülşah Saraçoğlu
Zeynep Bastık
Nesrin Cavadzade
Ahsen Eroğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüsra Geyik
Bestemsu Özdemir
Afra Saraçoğlu
Şeyma Subaşı
Sibel Can
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysal
Bülent Ersoy
Söz sizin! 2024 senesinin en rüküş kombinini buyurun oylamaya!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın