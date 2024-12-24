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Bu Sene Güzel Gelinlerin Yılıydı: 2024'te Dünyaevine Girerken Gelinlikleriyle Çok Konuşulan Ünlü İsimler

Bu Sene Güzel Gelinlerin Yılıydı: 2024'te Dünyaevine Girerken Gelinlikleriyle Çok Konuşulan Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.12.2024 - 09:01

2024 yılı, Türk magazin dünyasında gelinlikleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü isimlerin yılı oldu. Birçok ünlü, dünyaevine adım atarken, hayallerindeki gelinlikle, şıklıkları ve zarif seçimleriyle de gözleri üzerine toplamayı başardı. Konu düğün olunca herkeslerin gözdesi olan ünlü gelinlerin birçoğu zarafetleriyle görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Adeta moda şölenine dönüşen düğünlerde ünlü isimlerin gelinlikleri de bir o kadar ilgiyle takip edildi. 2024’te dünyaevine giren ünlü isimlerin tercih ettiği gelinlik modelleri sosyal medyanın gündemindeydi. 

Peki hangi ünlümüz nasıl bir gelinlik tercih etti? Gelin, 2024 senesi boyunca gelinlikleriyle çok konuşulan o isimlere ve tercihlerine birlikte bakalım 👇

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Merve Dizdar

Merve Dizdar

Gamze Özçelik

Gamze Özçelik

Beril Pozam

Beril Pozam

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Pınar Deniz

Pınar Deniz
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Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Çağla Altunkaya

Cansu Demirci

Cansu Demirci

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Meriç Aral

Meriç Aral

Karsu

Karsu
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Sima Tarkan

Sima Tarkan

Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

Amy Jackson

Amy Jackson

Emire Cansu Kurtaran

Emire Cansu Kurtaran
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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