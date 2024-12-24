Bu Sene Güzel Gelinlerin Yılıydı: 2024'te Dünyaevine Girerken Gelinlikleriyle Çok Konuşulan Ünlü İsimler

2024 yılı, Türk magazin dünyasında gelinlikleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü isimlerin yılı oldu. Birçok ünlü, dünyaevine adım atarken, hayallerindeki gelinlikle, şıklıkları ve zarif seçimleriyle de gözleri üzerine toplamayı başardı. Konu düğün olunca herkeslerin gözdesi olan ünlü gelinlerin birçoğu zarafetleriyle görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Adeta moda şölenine dönüşen düğünlerde ünlü isimlerin gelinlikleri de bir o kadar ilgiyle takip edildi. 2024’te dünyaevine giren ünlü isimlerin tercih ettiği gelinlik modelleri sosyal medyanın gündemindeydi.

Peki hangi ünlümüz nasıl bir gelinlik tercih etti? Gelin, 2024 senesi boyunca gelinlikleriyle çok konuşulan o isimlere ve tercihlerine birlikte bakalım 👇