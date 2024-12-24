Bu Sene Güzel Gelinlerin Yılıydı: 2024'te Dünyaevine Girerken Gelinlikleriyle Çok Konuşulan Ünlü İsimler
2024 yılı, Türk magazin dünyasında gelinlikleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü isimlerin yılı oldu. Birçok ünlü, dünyaevine adım atarken, hayallerindeki gelinlikle, şıklıkları ve zarif seçimleriyle de gözleri üzerine toplamayı başardı. Konu düğün olunca herkeslerin gözdesi olan ünlü gelinlerin birçoğu zarafetleriyle görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Adeta moda şölenine dönüşen düğünlerde ünlü isimlerin gelinlikleri de bir o kadar ilgiyle takip edildi. 2024’te dünyaevine giren ünlü isimlerin tercih ettiği gelinlik modelleri sosyal medyanın gündemindeydi.
Peki hangi ünlümüz nasıl bir gelinlik tercih etti? Gelin, 2024 senesi boyunca gelinlikleriyle çok konuşulan o isimlere ve tercihlerine birlikte bakalım 👇
Merve Dizdar
Gamze Özçelik
Beril Pozam
Melisa Aslı Pamuk
Pınar Deniz
Ayça Çağla Altunkaya
Cansu Demirci
İrem Helvacıoğlu
Meriç Aral
Karsu
Sima Tarkan
Gaye Su Akyol
Millie Bobby Brown
Amy Jackson
Emire Cansu Kurtaran
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