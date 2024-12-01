Sen Duygularını Ne Zaman Kaybettin?
Sen Duygularını Ne Zaman Kaybettin?
Bazen hayatta karşılaştığımız acı verici olaylar, duygularımızı bastırmamıza veya kaybettiğimizi hissetmemize yol açabilir. Yoğun travmalar, hayal kırıklıkları ya da uzun süreli stres, insanın duygusal tepkilerini zayıflatabilir. Duygularını kaybetmek bir son değil, daha derin bir duygusal farkındalığın başlangıcı olabilir. Peki sen duygularını ne zaman kaybettin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini en son ne zaman keyifli hissettin?
4. Hangi durumda kontrolünü kaybedersin?
5. Geleceği düşünmek sana ne hissettiriyor?
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6. Hata yapmaktan korkuyor musun?
7. Kimi kaybetmekten korkuyorsun?
8. En büyük korkun ne?
9. Tekrar birine güvenebilir misin?
10. Son olarak kendini ne zaman rahat hissedersin?
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Sen duygularını yıllar önce kaybetmişsin!
Sen duygularını aylar önce kaybetmişsin!
Sen duygularını yakın zamanda kaybetmişsin!
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