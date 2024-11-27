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Sen Ne Kadar Öfkelisin?

Sen Ne Kadar Öfkelisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 13:01

Öfkeni kontrol edemediğin zamanlar oluyor mu? Ya da çok sinirlendiğin anlarda nasıl tepki veriyorsun? Herkes zaman zaman öfkesine yenik düşebilir, çünkü bu insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak önemli olan, bu duyguyu nasıl yönettiğimizdir. Sen ne kadar öfkelisin merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sır tutma konusunda nasılsın?

4. Çoğunlukla kendini yalnız hissediyor musun?

5. İnsanların söylediklerine çok çabuk kırıldığın oluyor mu?

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6. Seninle ilgili çok önemli bir şeyin senden saklandığını öğrendin. Ne yaparsın?

6. Seninle ilgili çok önemli bir şeyin senden saklandığını öğrendin. Ne yaparsın?

7. Geçmişi çok sık düşünür müsün?

8. En çok neye sinirlenirsin?

9. Hayatına müdahale edilirse ne yaparsın?

10. Son olarak hayatında büyük bir sorun olduğunda ne yaparsın?

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Sen aşırı öfkelisin!

Sen çok öfkelisin ve bu öfke, hayatının her alanında kendini belli ediyor. Bazen birine söylenen ufak bir söz, bazen de günlük hayatta karşılaştığın küçük bir aksilik, içinde biriken o yoğun duyguların patlamasına neden oluyor. Bu öfke sadece dışarıya karşı değil, zaman zaman kendine karşı da yöneliyor. Sanki içinde sürekli kaynayan bir volkan var ve o volkanın lavları, doğru şekilde yönlendirilmediğinde etrafını yakıp yıkabiliyor. Herkese ve her şeye karşı duyduğun bu öfke, belki de derinlerde hissettiğin bir hayal kırıklığından, kırgınlıktan veya bastırılmış bir duygudan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü öfke çoğu zaman, başka duyguların bir dışavurumudur. Belki haksızlığa uğradığını hissediyorsun, belki anlaşılmadığını ya da sevilmediğini düşünüyor, bu yüzden çevrene karşı sert bir duvar örüyorsun. Ancak bu duvarlar, seni dış etkenlerden koruduğu kadar, başkalarının sana yaklaşmasını da zorlaştırıyor. Bu öfken, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini de etkiliyor olabilir. Herkes senin bu sert ve kontrolsüz yanını gördüğünde, yaklaşmaya ya da seni anlamaya çekinebiliyor. İnsanlar çoğu zaman bu öfkenin arkasındaki gerçek seni görmüyorlar, çünkü öfke adeta bir maske gibi seni kaplıyor. Belki de bu durum, seni daha yalnız hissettiriyor ve bu yalnızlık, öfkeni daha da körüklüyor.

Sen çoğu zaman öfkelisin!

Sen çoğu zaman öfkelisin ve bu, hayatında sık sık ön plana çıkan bir duygu haline gelmiş durumda. Sanki içinde birikmiş olan yoğun duygular, fırsatını bulduğu her anda patlamaya hazır bir hale geliyor. Ancak her zaman böyle değilsin. Zaman zaman sakinleşip olaylara daha serinkanlı yaklaşabiliyorsun. Ne var ki, bu anlar genellikle kısa sürüyor; çünkü seni öfkelendiren olaylar ya da durumlar tekrar devreye girdiğinde, kontrol etmekte zorlandığın bir duygu dalgası yeniden ortaya çıkıyor. Öfkenin neden bu kadar baskın olduğunu belki tam olarak anlamıyor olabilirsin. Bazen bu öfke, adaletsizliklere karşı bir tepki, bazen hayal kırıklıklarının birikmiş bir ifadesi, bazen de içindeki huzursuzluğun dışa vurumu olabilir. Senin gibi duygusal yoğunluğu yüksek insanlar, genelde çevredeki her şeyi çok daha derinden hisseder. Bu da seni daha hassas ve bazı şeylere karşı daha tepkisel bir hale getirebilir. Özellikle seni zorlayan ya da rahatsız eden bir durum olduğunda, o sakin yanını bulmakta zorlanıyorsun. Bununla birlikte, arada bir ortaya çıkan o sakin hallerin, senin ne kadar güçlü bir denge kurma potansiyelin olduğunu gösteriyor. O anlarda, öfkenin yerini biraz daha anlayış, sabır ya da huzur alabiliyor. Ancak ne yazık ki bu duygusal dengeyi sürekli korumakta zorlanıyorsun. Çünkü belki seni öfkeye iten koşullar ya da düşünceler, tekrar tekrar karşına çıkıyor ve o öfke, yeniden seni ele geçiriyor.

Sen hiç öfkeli değilsin!

Sen nadiren öfkeli oluyorsun ve bu, seni çevrendekiler için sakin, anlayışlı ve sabırlı bir insan yapıyor. Günlük hayatta karşılaştığın küçük sorunlar ya da zorluklar seni kolay kolay sarsmıyor. İnsanların genelde öfkelenip tepki vereceği durumlarda bile sen serinkanlı kalmayı başarıyorsun. Bu özelliğin, çevrendekilere huzur veren bir etki yaratıyor ve seni onların gözünde güvenilir ve dengeli biri yapıyor. Öfke senin hayatında nadiren ortaya çıkan bir duygu. Bu, senin duygusal olarak olgun ve kontrol sahibi bir insan olduğunu gösteriyor. Kendini kontrol edebilmen ve zor durumlarda bile sabırlı olabilmen, seni güçlü kılan özelliklerden biri. İnsanlar genellikle seninle bir araya geldiklerinde, sakinleştirici enerjini hemen fark ediyor. Çoğu zaman, başkalarının da öfkelerini yatıştırmalarına yardımcı olabiliyorsun. Ancak nadiren de olsa öfkelendiğin anlar oluyor. Bu anlarda bile, öfkenin altında yatan sebepleri anlamaya çalışıyorsun. Patlamalarla ya da kontrolsüz tepkilerle değil, daha çok düşünerek ve durumu değerlendirdikten sonra tepki veriyorsun. Senin için öfke, bir çözüm yolu değil, bir uyarı niteliğinde. Bu nedenle, öfke hissettiğin anlarda bile bunu yapıcı bir şekilde ifade etmeye çalışıyorsun.

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İnci Döşer
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