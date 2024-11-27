Sen Ne Kadar Öfkelisin?
Sen Ne Kadar Öfkelisin?
Öfkeni kontrol edemediğin zamanlar oluyor mu? Ya da çok sinirlendiğin anlarda nasıl tepki veriyorsun? Herkes zaman zaman öfkesine yenik düşebilir, çünkü bu insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak önemli olan, bu duyguyu nasıl yönettiğimizdir. Sen ne kadar öfkelisin merak ediyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sır tutma konusunda nasılsın?
4. Çoğunlukla kendini yalnız hissediyor musun?
5. İnsanların söylediklerine çok çabuk kırıldığın oluyor mu?
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6. Seninle ilgili çok önemli bir şeyin senden saklandığını öğrendin. Ne yaparsın?
7. Geçmişi çok sık düşünür müsün?
8. En çok neye sinirlenirsin?
9. Hayatına müdahale edilirse ne yaparsın?
10. Son olarak hayatında büyük bir sorun olduğunda ne yaparsın?
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Sen aşırı öfkelisin!
Sen çoğu zaman öfkelisin!
Sen hiç öfkeli değilsin!
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