Sen Ne Kadar Öfkelisin?

Sen çoğu zaman öfkelisin ve bu, hayatında sık sık ön plana çıkan bir duygu haline gelmiş durumda. Sanki içinde birikmiş olan yoğun duygular, fırsatını bulduğu her anda patlamaya hazır bir hale geliyor. Ancak her zaman böyle değilsin. Zaman zaman sakinleşip olaylara daha serinkanlı yaklaşabiliyorsun. Ne var ki, bu anlar genellikle kısa sürüyor; çünkü seni öfkelendiren olaylar ya da durumlar tekrar devreye girdiğinde, kontrol etmekte zorlandığın bir duygu dalgası yeniden ortaya çıkıyor. Öfkenin neden bu kadar baskın olduğunu belki tam olarak anlamıyor olabilirsin. Bazen bu öfke, adaletsizliklere karşı bir tepki, bazen hayal kırıklıklarının birikmiş bir ifadesi, bazen de içindeki huzursuzluğun dışa vurumu olabilir. Senin gibi duygusal yoğunluğu yüksek insanlar, genelde çevredeki her şeyi çok daha derinden hisseder. Bu da seni daha hassas ve bazı şeylere karşı daha tepkisel bir hale getirebilir. Özellikle seni zorlayan ya da rahatsız eden bir durum olduğunda, o sakin yanını bulmakta zorlanıyorsun. Bununla birlikte, arada bir ortaya çıkan o sakin hallerin, senin ne kadar güçlü bir denge kurma potansiyelin olduğunu gösteriyor. O anlarda, öfkenin yerini biraz daha anlayış, sabır ya da huzur alabiliyor. Ancak ne yazık ki bu duygusal dengeyi sürekli korumakta zorlanıyorsun. Çünkü belki seni öfkeye iten koşullar ya da düşünceler, tekrar tekrar karşına çıkıyor ve o öfke, yeniden seni ele geçiriyor.