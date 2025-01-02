Abdullah Öcalan’ın İsteği Belli Oldu: Saygı Öztürk, Abdullah Öcalan’ın Talebini Yazdı

“Abdullah Öcalanʼı örgütü bile unutmuşken, Öcalan yenden sahneye çıkarıldı. Onun için “Umut Hakkı” denlen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiʼnin, yabancı ülkelerdeki bazı hükümlüler için verdiği kararı örnek alıp tahliye edilmesi gündeme getirildi. Yalnız Abdullah Öcalan çıkmayacak, Abdullah Öcalanʼın da, devlete bazı koşulları var. Adalet Bakanlığı yetkililerine göre cezaevlerinde halen 4 bn 750 civarında PKKʼlı tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil, örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor. Bu konuda kendisinin de örgütü yasal çizgiye çekme konusunda üzerine düşen yapacağını söylüyor.”