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Abdullah Öcalan’ın İsteği Belli Oldu: Saygı Öztürk, Abdullah Öcalan’ın Talebini Yazdı

Abdullah Öcalan’ın İsteği Belli Oldu: Saygı Öztürk, Abdullah Öcalan’ın Talebini Yazdı

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 08:18

Geçtiğimiz günlerde İmralı’da yapılan DEM - Abdullah Öcalan görüşmesinin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Abdullah Öcalan’ın talebini yazdı. 

Öztürk’ün iddiasına göre; Abdullah Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Hatta sadece onların değil örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor. 

İşte detaylar…

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Devlet Bahçeli’nin ‘tarihi’ Abdullah Öcalan çağrısı karşılık bulmuş, geçtiğimiz günlerde Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Devlet Bahçeli’nin ‘tarihi’ Abdullah Öcalan çağrısı karşılık bulmuş, geçtiğimiz günlerde Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yapışan görüşmenin ardından DEM Parti kanadından “ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacak ama öncekilerden çok daha umutluyuz” açıklaması gelmişti.

Yapışan görüşmenin ardından DEM Parti kanadından “ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacak ama öncekilerden çok daha umutluyuz” açıklaması gelmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de DEM-İmralı arasındaki bu görüşmeyi kaleme aldığı köşesinde çok konuşulacak bir yazıya imza attı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de DEM-İmralı arasındaki bu görüşmeyi kaleme aldığı köşesinde çok konuşulacak bir yazıya imza attı.

Saygı Öztürk’ün iddiasına göre; Abdullah Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Hatta sadece onların değil örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor.

Saygı Öztürk’ün iddiasına göre; Abdullah Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Hatta sadece onların değil örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor.

İşte Saygı Öztürk’ün köşe yazısından ilgili bölüm:

İşte Saygı Öztürk’ün köşe yazısından ilgili bölüm:

“Abdullah Öcalanʼı örgütü bile unutmuşken, Öcalan yenden sahneye çıkarıldı. Onun için “Umut Hakkı” denlen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiʼnin, yabancı ülkelerdeki bazı hükümlüler için verdiği kararı örnek alıp tahliye edilmesi gündeme getirildi. Yalnız Abdullah Öcalan çıkmayacak, Abdullah Öcalanʼın da, devlete bazı koşulları var. Adalet Bakanlığı yetkililerine göre cezaevlerinde halen 4 bn 750 civarında PKKʼlı tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil, örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor. Bu konuda kendisinin de örgütü yasal çizgiye çekme konusunda üzerine düşen yapacağını söylüyor.”

SAYGI ÖZTÜRK'ÜN SÖZCÜ'DEKİ YAZISININ TAMAMI

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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