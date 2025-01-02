Abdullah Öcalan’ın İsteği Belli Oldu: Saygı Öztürk, Abdullah Öcalan’ın Talebini Yazdı
Abdullah Öcalan’ın İsteği Belli Oldu: Saygı Öztürk, Abdullah Öcalan’ın Talebini Yazdı
Geçtiğimiz günlerde İmralı’da yapılan DEM - Abdullah Öcalan görüşmesinin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Abdullah Öcalan’ın talebini yazdı.
Öztürk’ün iddiasına göre; Abdullah Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Hatta sadece onların değil örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor.
İşte detaylar…
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Devlet Bahçeli’nin ‘tarihi’ Abdullah Öcalan çağrısı karşılık bulmuş, geçtiğimiz günlerde Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
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Yapışan görüşmenin ardından DEM Parti kanadından “ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacak ama öncekilerden çok daha umutluyuz” açıklaması gelmişti.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de DEM-İmralı arasındaki bu görüşmeyi kaleme aldığı köşesinde çok konuşulacak bir yazıya imza attı.
Saygı Öztürk’ün iddiasına göre; Abdullah Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKKʼlıların affedilmesini istiyor. Hatta sadece onların değil örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor.
İşte Saygı Öztürk’ün köşe yazısından ilgili bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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