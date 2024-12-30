Abdullah Öcalan Görüşmesinden Sonra DEM Parti’den İmralı Açıklaması
Abdullah Öcalan Görüşmesinden Sonra DEM Parti’den İmralı Açıklaması
Abdullah Öcalan'ı İmralı'da DEM Parti adına ziyaret eden DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.
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Cumartesi günü terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den yeni bir açıklama geldi.
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Açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" ifadelerine yer verildi.
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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