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Abdullah Öcalan Görüşmesinden Sonra DEM Parti’den İmralı Açıklaması

Abdullah Öcalan Görüşmesinden Sonra DEM Parti’den İmralı Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.12.2024 - 12:44 Son Güncelleme: 30.12.2024 - 12:59

Abdullah Öcalanİmralı'da DEM Parti adına ziyaret eden DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.

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Cumartesi günü terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den yeni bir açıklama geldi.

Cumartesi günü terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bilgilendirmesini aşağıda sunuyoruz: Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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