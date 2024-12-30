İstanbul’a Kar Bu Kez Uzun Süreli Geliyor: İstanbul’a 15 Gün Kar Yağacak!
İstanbul’a Kar Bu Kez Uzun Süreli Geliyor: İstanbul’a 15 Gün Kar Yağacak!
İstanbul, 2025 yılının ilk günlerinde bol bol karla iç içe olacak. Ocak ayının ortasında başlayacak kuvvetli kar yağışı uzun süre şehirde kalacak. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da kar yağışına ilişkin tarih de verdi. Köse, İstanbul'un 15 günlük kar yağışı alacağını duyurdu.
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Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, SÖZCÜ TV ekranlarında yayımlanan 'iyi ki Hafta Sonu' programında Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu oldu.
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İstanbul'da kar yağışına ilişkin tarih veren Köse, ocak ortasından şubat ayına kadar iki ayı kapsayan süreçte İstanbul'un 15 günlük kar yağışı alacağını duyurdu.
Ahmet Köse, İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde ifadeleri kullandı:
"Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene ocak ortasından şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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