Yoğun Kar Yağışı ve Doğal Gaz Patlaması Eğitimi Durdurdu: 4 İlde Okullar Tatil Edildi
Yoğun Kar Yağışı ve Doğal Gaz Patlaması Eğitimi Durdurdu: 4 İlde Okullar Tatil Edildi
Bazı illerde yoğun kar yağışı eğitimi aksattı. 3 ilden peş peşe tatil kararları geldi. Ayrıca Kocaeli’deki doğal gaz patlaması nedeniyle de iki ilçede tedbir amacıyla eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki hangi illerde okullar tatili edildi? İşte 30 Aralık 2024 kar tatili olan iller listesi...
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30 Aralık 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi
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Kocaeli'de Patlama Nedeniyle Tatil Olan İlçeler
Uşak Valiliği’nin açıklaması şöyle:
Afyonkarahisar Valiliği de benzer bir açıklama yaptı:
Denizli’nin Çameli ilçesinde alınan karar ise şu şekilde açıklandı:
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Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise farklı bir gerekçe dikkat çekti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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