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Yoğun Kar Yağışı ve Doğal Gaz Patlaması Eğitimi Durdurdu: 4 İlde Okullar Tatil Edildi

Yoğun Kar Yağışı ve Doğal Gaz Patlaması Eğitimi Durdurdu: 4 İlde Okullar Tatil Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 09:58

Bazı illerde yoğun kar yağışı eğitimi aksattı. 3 ilden peş peşe tatil kararları geldi. Ayrıca Kocaeli’deki doğal gaz patlaması nedeniyle de iki ilçede tedbir amacıyla eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki hangi illerde okullar tatili edildi? İşte 30 Aralık 2024 kar tatili olan iller listesi...

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30 Aralık 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi

30 Aralık 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi

Yoğun kar yağışı Anadolu’yu etkisi altına alırken valiliklerden peş peşe tatil duyuruları geldi. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’de kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Kocaeli'de Patlama Nedeniyle Tatil Olan İlçeler

Kocaeli'de Patlama Nedeniyle Tatil Olan İlçeler

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde de doğal gaz patlaması ve çalışmalar nedeniyle 2 gün eğitime ara verildi. Valiliklerin resmi açıklamalarıyla birlikte alınan kararlar şu şekilde:

Uşak Valiliği’nin açıklaması şöyle:

Uşak Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“30 Aralık Pazartesi, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00’ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

Afyonkarahisar Valiliği de benzer bir açıklama yaptı:

Afyonkarahisar Valiliği de benzer bir açıklama yaptı:

“30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır.”

Denizli’nin Çameli ilçesinde alınan karar ise şu şekilde açıklandı:

Denizli’nin Çameli ilçesinde alınan karar ise şu şekilde açıklandı:

“30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedilmiştir.”

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Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise farklı bir gerekçe dikkat çekti:

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise farklı bir gerekçe dikkat çekti:

Doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitime 30-31 Aralık tarihlerinde ara verilmiştir.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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