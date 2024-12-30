İlkokulda Karne Dönemi Sona Eriyor: Yeni Eğitim Yılında Karne Kalkacak, Yerine Gelişim Raporu Gelecek!
İlkokulda Karne Dönemi Sona Eriyor: Yeni Eğitim Yılında Karne Kalkacak, Yerine Gelişim Raporu Gelecek!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim döneminde başlayacak yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 2025 yılı itibarıyla artık karne verilmeyeceğini bunun yerine çocuklar için hazırlanan gelişim raporlarının verileceğini belirtti. Okullara gönderilen yılbaşı genelgeleri hakkında da konuşan Bakan Tekin “Yılbaşı kutlaması ile ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı” dedi.
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Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sonu yaklaşırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.
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Karneler hakkında konuşan Tekin, yeni eğitim dönemi itibarıyla ilkokullarda karne olmayacağını belirtti.
İlkokullarda artık karne verilmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, “Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız” dedi.
Bazı ilk müdürlüklerinin okullara göndermediği yılbaşı kutlaması yasaklanmasına yönelik açıklamalarda da bulunan Bakan, şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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