İlkokulda Karne Dönemi Sona Eriyor: Yeni Eğitim Yılında Karne Kalkacak, Yerine Gelişim Raporu Gelecek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim döneminde başlayacak yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 2025 yılı itibarıyla artık karne verilmeyeceğini bunun yerine çocuklar için hazırlanan gelişim raporlarının verileceğini belirtti. Okullara gönderilen yılbaşı genelgeleri hakkında da konuşan Bakan Tekin “Yılbaşı kutlaması ile ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı” dedi.