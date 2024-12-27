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Türkiye'de Asgari Ücret Alan Biri Nasıl Yabancı Dil Öğrenebilir?

Türkiye'de Asgari Ücret Alan Biri Nasıl Yabancı Dil Öğrenebilir?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 18:27

Dil öğrenmek sabır, emek, özveri, vakit ve bazen de nakit istiyor. Çünkü dil öğrenmek için o dilin konuşulduğu ülkeye gitmeniz gerekiyor. Ancak maddi problemler ve vize sorunları sebebiyle ülke dışına çıkamayabilirsiniz. Özel bir kursa gideyim deseniz orası da dünya para... 

Dar gelirli bir çalışan veya henüz geliri olmayan bir öğrenci olarak sizin daha işe yarar tavsiyelere ihtiyacınız var. Zira yüksek ücretlerden dolayı özel ders alamıyorsunuz, yurt dışına zaten çıkamıyorsunuz ve bir de ateş pahası olan dil kitaplarını alamıyorsunuz. 

Bu durumda ne yapacağız peki? Dil öğrenmekten vaz mı geçeceğiz? Elbette hayır! Dar gelirliler için dil öğrenme rehberi niteliği taşıyan bu içeriğimizde, olabildiğince düşük bütçeyle yabancı dil öğrenmek için yapabileceklerinizi sıralıyoruz. Hadi başlayalım!

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Çevrenizdeki ücretsiz dil kurslarını araştırın.

Çevrenizdeki ücretsiz dil kurslarını araştırın.

Şöyle bi' etrafınıza güzelce bakın. Ne var, ne yok, nerelerde kurs var? Bunlar önemli. Örneğin, İstanbul'da yaşıyorsanız İSMEK'in ücretsiz dil kursları oluyor. Bu tip kurslara mutlaka katılmaya çalışın. 

Sonuçta eğitim, dil için güzel bir temel oluşmasını sağlar. Ancak sadece kursa bağlı kalmayın. Kurstan arta kalan vakitlerinizde bol bol dinleme ve okuma yapmanız gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız akşamları yatmadan önce 1 saatlik bir video bile izlemeniz faydalı olur. En azından kulak aşinalığı oluşur.

YouTube'un bütün nimetlerinden faydalanın.

YouTube'un bütün nimetlerinden faydalanın.

YouTube, dil öğrenmek isteyenler için inanılmaz bir video arşivi sunuyor. Sadece İngilizce değil, birçok dille ilgili çeşitli eğitim videolarını burada bulabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz dille ilgili eğitim veren kanallar varsa bunları hemen takibe alın. Bütün videoları izlemeye çalışın. 

Ücretsiz kurs + YouTube videolarıyla belli bir seviyeye kadar gelebilirsiniz. Tabii burada önemli olan, sizin bu süreçte ne kadar çaba harcadığınız ve o dile ne kadar vakit ayırdığınızdır!

Podcast ve sesli kitaplar dinleme pratiği açısından büyük fayda sağlar.

Podcast ve sesli kitaplar dinleme pratiği açısından büyük fayda sağlar.

Ücretsiz sesli kitap ve podcast dinleyebileceğiniz platformları araştırın. İlgi alanlarınıza göre dinlemeler yapın. Bunların size çok büyük faydası olacak. Çünkü hem kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığını görecek hem de farklı aksanları duyacaksınız.

Udemy ve Coursera gibi eğitim platformlarının ücretsiz içeriklerini araştırın.

Udemy ve Coursera gibi eğitim platformlarının ücretsiz içeriklerini araştırın.

Muhtemelen en kaliteli kurslar ücretli olacaktır ama hemen pes etmeyin! Zor da olsa işinize yarayabilecek ücretsiz online kurslar bulabilirsiniz. Bu tip online eğitim setleri size az da olsa katkı sağlayacaktır.

Duolingo gibi ücretsiz online dil eğitim uygulamalarına göz atın.

Duolingo gibi ücretsiz online dil eğitim uygulamalarına göz atın.

Duolingo gerçekten hoş bir platform. Başlangıç seviyesinde biri için adeta bulunmaz nimet. Bir sürü dilde destek veren bu tarz uygulamaları mutlaka kullanın. Hem gramer hem kelime hem dinleme hem de okuma anlamında size katkı sağlayacaktır.

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Sosyal ağlar konuşma pratiği için en büyük yardımcınız olabilir.

Sosyal ağlar konuşma pratiği için en büyük yardımcınız olabilir.

Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz onlarca farklı sosyal medya uygulaması var. Bunların bazıları tamamen dil öğrenme amaçlı kurulmuş. Örneğin, Interpals'ı ele alalım. Dünyanın her yerinden kullanıcısı var. 

Yurt dışına çıkamasanız bile böyle platformlarda öğrenmek istediğiniz dili konuşan birçok kişi bulabilir ve rahatlıkla pratik yapabilirsiniz. Siz onlara Türkçe öğretirsiniz, onlar da size öğrenmek istediğiniz dili...

Kütüphaneye gitmek ayıp değil.

Kütüphaneye gitmek ayıp değil.

İlginçtir ama bizim ülkemizde nedense kütüphaneye gitmekten çekinen bazı insanlar var. Sanki hakları olmayan bir şeyi alıyorlarmış gibi hissediyorlar. Çok nahif bir yürekleri olsa da bu durum dil öğrenirken onlara büyük dezavantaj sağlıyor. Bu yüzden siz öyle yapmayın.

Halk kütüphanelerine gidin, üniversite öğrencisiyseniz fakültenizin kütüphanesini dolaşın. Ne var, ne yok bakın. Dille ilgili bulabildiğiniz kitapları alın, okuyun, öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenin. Unutmayın, günümüzde bilgiye ulaşmak eskiye nazaran çok daha kolay. Bugünün nimetlerinden yararlanın.

Memrise gibi uygulamalarla kelime haznenizi geliştirebilirsiniz.

Memrise gibi uygulamalarla kelime haznenizi geliştirebilirsiniz.

Dil öğrenmek istiyorsanız kelime haznenizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyidir. Oturup sadece bir kitaptan belli başlı kelimelere çalışmak yerine telefonunuza veya tabletinize indireceğiniz uygulamalarla kelime haznenizi geliştirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Üstelik bu uygulamaların birçoğunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz!

Konuşurken hata yapmaktan korkmayın. Bol bol pratik yapın.

Konuşurken hata yapmaktan korkmayın. Bol bol pratik yapın.

Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorsunuz ve doğal olarak bazı çekinceleriniz olabilir. Ama endişelenmenize hiç gerek yok. Sizin gibi milyonlarca insan dil öğrenmeye çalışıyor. Neredeyse hiç kimse evde oturup kimseyle konuşmadan iyi seviyeye gelemez. 

Dili iyi seviyede öğrenebilmek için konuşmanız, konuşurken de hata yapmanız şart. Hata yapacaksınız elbette. Bunda utanılacak veya ayıplanacak bir şey yok. Önemli olan, hatalarınızı görüp hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışmanızdır.

Çok çalışmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.

Çok çalışmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.

Size ''1 ayda dil öğretiyoruz'' tarzı kandırmaca mesajlarla yaklaşan eğitim kurslarına aldanmayın. Dil öğrenmek ciddi bir emek ister. Çok çalışmanız gerekir, hele ki o dilin konuşulduğu ülkeye gitme imkanınız yoksa...

Bir dili gerçekten iyi seviyede öğrenmek zordur ama oldukça keyifli bir yolculuktur. İnişleri de olur çıkışları da... Ancak zamanla seviye atladığınızı gördükçe kendinize olan güveniniz de artacaktır.

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Çalışmayı bırakırsanız unutmaya başlarsınız.

Çalışmayı bırakırsanız unutmaya başlarsınız.

Dil ne yazık ki nankördür. Yıllarca çalışsanız bile o dille ilgili herhangi bir pratik yapmadığınızda, bir şey okumadığınızda, dinlemediğinizde ve konuşmadığınızda gerilemeye başlarsınız. Bu yüzden öğrenmeye çalıştığınız dili mümkün olduğunca hayatınıza entegre edin. Kullandığınız cihazların dilini değiştirin. 

Her gün Türkçe video izlemek yerine yabancı dilde bir şeyler izlemeye çalışın. Odanızdaki eşyaların üzerine o eşyanın öğrenmek istediğiniz dildeki karşılığını gösteren not kağıtları bırakın.

Boş zamanlarınızda dille ilgili bir şeyler yapın. Kitap okuyun, video izleyin, dizi veya filmlere bakın, yeter ki çalışmayı bırakmayın. O zaman emekleriniz karşılıksız kalmayacak ve dili özümsemeye başlayacaksınız.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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