Türkiye'de Asgari Ücret Alan Biri Nasıl Yabancı Dil Öğrenebilir?
Dil öğrenmek sabır, emek, özveri, vakit ve bazen de nakit istiyor. Çünkü dil öğrenmek için o dilin konuşulduğu ülkeye gitmeniz gerekiyor. Ancak maddi problemler ve vize sorunları sebebiyle ülke dışına çıkamayabilirsiniz. Özel bir kursa gideyim deseniz orası da dünya para...
Dar gelirli bir çalışan veya henüz geliri olmayan bir öğrenci olarak sizin daha işe yarar tavsiyelere ihtiyacınız var. Zira yüksek ücretlerden dolayı özel ders alamıyorsunuz, yurt dışına zaten çıkamıyorsunuz ve bir de ateş pahası olan dil kitaplarını alamıyorsunuz.
Bu durumda ne yapacağız peki? Dil öğrenmekten vaz mı geçeceğiz? Elbette hayır! Dar gelirliler için dil öğrenme rehberi niteliği taşıyan bu içeriğimizde, olabildiğince düşük bütçeyle yabancı dil öğrenmek için yapabileceklerinizi sıralıyoruz. Hadi başlayalım!
Çevrenizdeki ücretsiz dil kurslarını araştırın.
YouTube'un bütün nimetlerinden faydalanın.
Podcast ve sesli kitaplar dinleme pratiği açısından büyük fayda sağlar.
Udemy ve Coursera gibi eğitim platformlarının ücretsiz içeriklerini araştırın.
Duolingo gibi ücretsiz online dil eğitim uygulamalarına göz atın.
Sosyal ağlar konuşma pratiği için en büyük yardımcınız olabilir.
Kütüphaneye gitmek ayıp değil.
Memrise gibi uygulamalarla kelime haznenizi geliştirebilirsiniz.
Konuşurken hata yapmaktan korkmayın. Bol bol pratik yapın.
Çok çalışmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
Çalışmayı bırakırsanız unutmaya başlarsınız.
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