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Yabancı Dil Öğrenmeye Çalışanlar Buraya: Dil Öğrenme Sürecinde En Sık Hangi Hataları Yapıyoruz?

Yabancı Dil Öğrenmeye Çalışanlar Buraya: Dil Öğrenme Sürecinde En Sık Hangi Hataları Yapıyoruz?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 20:53

Yabancı dil öğrenmek, milyonlarca insanın yapmak için uğraştığı bir eylem. Yeri geliyor gece gündüz çalışıyor ancak bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Zira bu zorlu süreçte birden fazla yanlış yapıyoruz. Peki, nedir bunlar? 

Eğer siz de ''Bir türlü yabancı dil öğrenemiyorum'' diyenlerdenseniz birazdan sıralayacağımız hataları yapıyor olabilirsiniz. İşte, yabancı dil öğrenirken en sık yaptığımız hatalar...

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1. Gramere fazla boğuluyoruz.

1. Gramere fazla boğuluyoruz.

Eğer dil bilimci değilseniz, gramere fazla odaklanmanıza gerek yok. Temel konuları öğrenip okuma, dinleme, yazma ve konuşma pratiğine geçin. Unutmayın, sadece kurallara odaklanarak dil öğrenemezsiniz.

2. Kafamızda sürekli çeviri yapmaya çalışıyoruz.

2. Kafamızda sürekli çeviri yapmaya çalışıyoruz.

Eğer tercüman değilseniz çeviriyi unutun. Yabancı dil öğrenmek için o dilde düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kafanızda çeviri yaparak dil öğrenemezsiniz. Ana dilinizden bir müddet kopup o dilde düşünmeyi öğrenmelisiniz. İster Çince öğrenin ister İngilizce, akıcı bir şekilde konuşabilmek için yapmanız gereken o dilde düşünmeye çalışmaktır!

3. Dinleme pratiği yapmıyoruz.

3. Dinleme pratiği yapmıyoruz.

Bir dili dinlemeden iyi bir şekilde öğrenemezsiniz. Bu yüzden bolca dinleme pratiği yapmanız gerekiyor. Sesli kitap dinleyin, dizi izleyin, filmlere bakın... Ne yaparsanız yapın ama dinlemeyi unutmayın.

4. Sadece kural ezberliyoruz.

4. Sadece kural ezberliyoruz.

Gramer konusunda da bu yanlışa değinmiştik aslında. Dil, sadece kural ezberleyerek öğrenilmez. O kuralları özümsemeniz lazım. Bunun için dil bilgisine fazla gömülmek yerine beyninizi o dile mecbur bırakın.

5. Mükemmel konuşma yanılgısına kapılıyoruz.

5. Mükemmel konuşma yanılgısına kapılıyoruz.

Mükemmeliyetçilik, yabancı dil öğrenirken en büyük düşmanlarımızdan bir tanesidir. Çoğumuz ''mükemmel'' derecede konuşamadığı sürece konuşmaktan çekiniyor. Ancak o dilde pratik yapmazsanız zaten ''mükemmel'' seviyeye asla gelemezsiniz. ''Kötü konuşuyorum, insanlar benimle dalga geçer'' diye düşünmeyin.

Örneğin, İngilizceyi ele alalım. İngiliz aksanıyla konuşmaya ihtiyacınız yok. Siz bir çaba gösterip dil öğrenmeye çalışıyorsunuz; başkalarının ne düşündüğüne odaklanmayın. Korkusuzca konuşun, o zaman seviye atlamaya başladığınızı göreceksiniz.

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6. İstikrarlı çalışmıyoruz.

6. İstikrarlı çalışmıyoruz.

Dil öğrenmek istikrar ve sabır ister. Bir gün çalışıp üç gün çalışmamak gibi bir hata yapmamalısınız. Her gün belli bir saatinizi pratik yapmaya ayırmalısınız. Ancak o zaman dil öğrenmeye başladığınızı anlarsınız.

Yukarıda sıraladığımız yanlışları yapan ve aylarca çalışıp yol alamayan binlerce insan var. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, bir de verdiğimiz tavsiyelere dikkat ederek ilerlemeyi deneyin. O zaman aradaki farkı çok daha iyi anlayacaksınız.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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