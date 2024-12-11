Yabancı Dil Öğrenmeye Çalışanlar Buraya: Dil Öğrenme Sürecinde En Sık Hangi Hataları Yapıyoruz?
Yabancı Dil Öğrenmeye Çalışanlar Buraya: Dil Öğrenme Sürecinde En Sık Hangi Hataları Yapıyoruz?
Yabancı dil öğrenmek, milyonlarca insanın yapmak için uğraştığı bir eylem. Yeri geliyor gece gündüz çalışıyor ancak bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Zira bu zorlu süreçte birden fazla yanlış yapıyoruz. Peki, nedir bunlar?
Eğer siz de ''Bir türlü yabancı dil öğrenemiyorum'' diyenlerdenseniz birazdan sıralayacağımız hataları yapıyor olabilirsiniz. İşte, yabancı dil öğrenirken en sık yaptığımız hatalar...
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1. Gramere fazla boğuluyoruz.
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2. Kafamızda sürekli çeviri yapmaya çalışıyoruz.
3. Dinleme pratiği yapmıyoruz.
4. Sadece kural ezberliyoruz.
5. Mükemmel konuşma yanılgısına kapılıyoruz.
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6. İstikrarlı çalışmıyoruz.
Yukarıda sıraladığımız yanlışları yapan ve aylarca çalışıp yol alamayan binlerce insan var. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, bir de verdiğimiz tavsiyelere dikkat ederek ilerlemeyi deneyin. O zaman aradaki farkı çok daha iyi anlayacaksınız.
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