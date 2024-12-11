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Yüz ve Boyun Gerdirme ile 20 Yaş Gençleşen Kadın Önceki ve Sonraki Haliyle Şaşırttı

Yüz ve Boyun Gerdirme ile 20 Yaş Gençleşen Kadın Önceki ve Sonraki Haliyle Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 19:59

Sosyal medyada artık estetik operasyon geçiren hastaların önceki ve sonraki halleri reklam amacıyla sık sık paylaşılıyor. Özellikle en dikkat çekenleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Son olarak Instagram'da bir doktor yüz gerdirme ve derin boyun gerdirme işlemleri yaptıran hastasının son halini paylaştı. Paylaşım büyük ilgi görürken hastanın değişimi de çok konuşuldu.

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Adeta bambaşka bir görünüme kavuşan hastanın önceki halinde yüzündeki çöküklük yüz germe operasyonuyla ortadan kaldırıldı.

Adeta bambaşka bir görünüme kavuşan hastanın önceki halinde yüzündeki çöküklük yüz germe operasyonuyla ortadan kaldırıldı.

Yine boyun bölgesindeki sarkıntıların da boyun germe işlemiyle ortadan kaldırıldığı dikkat çekti.

Yine boyun bölgesindeki sarkıntıların da boyun germe işlemiyle ortadan kaldırıldığı dikkat çekti.

Kaşları ve göz bölgesindeki kalkıklık da hastayı bambaşka bir görünüme kavuşturmuş.

Kaşları ve göz bölgesindeki kalkıklık da hastayı bambaşka bir görünüme kavuşturmuş.

Yorumu size bırakıyoruz. İşte fotoğrafların tamamı...

Yorumu size bırakıyoruz. İşte fotoğrafların tamamı...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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