Çene Estetiğiyle Yeniden Doğan Erkek Hasta, Son Görünümüyle Modellere Taş Çıkarttı
Çene Estetiğiyle Yeniden Doğan Erkek Hasta, Son Görünümüyle Modellere Taş Çıkarttı
Sosyal medya, bir doktorun çene estetiği için gerçekleştirdiği işlemlerin öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşmasıyla çalkalandı. Videoda görülen değişim, estetik cerrahinin gücünü gözler önüne serdi.
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Hastanın öncesi-sonrası karşılaştırmasında, doktorun yaptığı çene estetiği işlemleri sonrası gözle görülür bir değişim ortaya çıktı.
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Hastanın yüz hatları daha belirgin ve denge kazanmış görünüyordu. Özellikle çene hattındaki iyileşme, hastanın genel dış görünümünde büyük bir fark yarattı.
Doktorun paylaştığı video, estetik cerrahinin etkisini vurgularken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte o video👇
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