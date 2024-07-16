Nişan Yüzüğünü Atıp Çeyizlerini Parça Parça Satarak Kendini Gezmeye Adayan Kadın
Nişan Yüzüğünü Atıp Çeyizlerini Parça Parça Satarak Kendini Gezmeye Adayan Kadın
Kiminin hayali evlenmek, kiminin hayali şehir şehir, ülke ülke gezmek. Bir sosyal medya kullanıcısı evlilik kararından vazgeçip nişan yüzüğü atarak elinde kalan çeyizleri paraya dönüştürdü ve kendini gezmeye adadı.
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Twitter'da (X) genç bir kadın, aldığı radikal kararı şu sözlerle anlattı👇
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Ardından gelen yorumlarda benzer hikayelerin de olduğu görüldü. Bir kullanıcı da aynı kararı almaya yaklaştığını şu tweetle paylaştı👇
👇
🥲👇
Borsadan razı olanlar da var.
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Farklı bir detaya takılmış👇😅
Diss geldi.
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
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ne diyelim iyi iş çıkarmışsın
Haber başlığındaki Fatih ( Doğukan Güngör) fotosu ne alaka?
feminist kafası işte
üniversitede iki ayda bir nişanlanıp boşanan bi çift vardı arkadaşlar. üçüncü nişandan sonra jeton düştü bizde (ve çiftin ailesinde😂). (bayaa eğlendik ama ya... Devamını Gör