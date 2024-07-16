Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Nişan Yüzüğünü Atıp Çeyizlerini Parça Parça Satarak Kendini Gezmeye Adayan Kadın

Nişan Yüzüğünü Atıp Çeyizlerini Parça Parça Satarak Kendini Gezmeye Adayan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:31 Son Güncelleme: 16.07.2024 - 15:34

Kiminin hayali evlenmek, kiminin hayali şehir şehir, ülke ülke gezmek. Bir sosyal medya kullanıcısı evlilik kararından vazgeçip nişan yüzüğü atarak elinde kalan çeyizleri paraya dönüştürdü ve kendini gezmeye adadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter'da (X) genç bir kadın, aldığı radikal kararı şu sözlerle anlattı👇

Twitter'da (X) genç bir kadın, aldığı radikal kararı şu sözlerle anlattı👇
twitter.com

Ardından gelen yorumlarda benzer hikayelerin de olduğu görüldü. Bir kullanıcı da aynı kararı almaya yaklaştığını şu tweetle paylaştı👇

Ardından gelen yorumlarda benzer hikayelerin de olduğu görüldü. Bir kullanıcı da aynı kararı almaya yaklaştığını şu tweetle paylaştı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

🥲👇

🥲👇
twitter.com

Borsadan razı olanlar da var.

Borsadan razı olanlar da var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Farklı bir detaya takılmış👇😅

Farklı bir detaya takılmış👇😅
twitter.com

Diss geldi.

Diss geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Elif Tkdmr

ne diyelim iyi iş çıkarmışsın

pinko

Haber başlığındaki Fatih ( Doğukan Güngör) fotosu ne alaka?

Osman Elmallı

feminist kafası işte

SsS

üniversitede iki ayda bir nişanlanıp boşanan bi çift vardı arkadaşlar. üçüncü nişandan sonra jeton düştü bizde (ve çiftin ailesinde😂). (bayaa eğlendik ama ya... Devamını Gör