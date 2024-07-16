Levent'ten Geçerken Yönümüzü Bulduğumuz Kristal Kule'de ATM Ararken Cinnetin Eşiğine Gelen Kişi

İstanbul'un mimarisiyle en dikkat çeken binalarından Kristal Kule hepimizin illa bir kere de olsa gözüne çarpmıştır. Şimdilerde Finansbank'ın Genel Müdürlüğü'nün yer aldığı bina hakkında paylaşılan bir tweet eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.