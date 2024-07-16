Levent'ten Geçerken Yönümüzü Bulduğumuz Kristal Kule'de ATM Ararken Cinnetin Eşiğine Gelen Kişi
Levent'ten Geçerken Yönümüzü Bulduğumuz Kristal Kule'de ATM Ararken Cinnetin Eşiğine Gelen Kişi
İstanbul'un mimarisiyle en dikkat çeken binalarından Kristal Kule hepimizin illa bir kere de olsa gözüne çarpmıştır. Şimdilerde Finansbank'ın Genel Müdürlüğü'nün yer aldığı bina hakkında paylaşılan bir tweet eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.
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168 metre yüksekliği ve Henry N. Cobb ve Jose Bruguera'nın imzasını taşıyan mimarisiyle İstanbul'un farklı noktalarından sürprizli ve farklı görünümler sunan Kristal Kule İstanbul'da yaşayanlar olarak hepimizin dikkatini cezbediyor.
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Finansbank'ın Genel Müdürlüğü'nün olduğu binanın girişinde ATM olduğunu düşünerek hata yapan bir kişi kötü deneyimini sosyal medyada paylaştı.
ATM ararken cinnetin eşiğine gelen Twitter (X) kullanıcısı, takipçilerinin de aynı şeyi yaşamaması için tatlı dille uyardı👇😂
Herkesin merak ettiği o bilgi.
Kimi zaten biliyormuş.
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Ataşehir değil sanki.
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2-3 engel dediği güvenlik.
Mimarisini beğenmeyenler de varmış.
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