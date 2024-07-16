Çocuklarının Doğum Anına Tanıklık Eden Babaların Dehşetten Şekilden Şekile Giren Suratları

9 ay boyunca hem sabırsızlıkla hem de zaman zaman acılar içerisinde beklediği bebeğine kavuşmak, anneler için son derece heyecan verici. Fakat bir de doğum anı var ki sormayın gitsin...

Bazı babalar da bu özel ana eşlik etmek, eşlerinin yanında olmak istiyorlar.