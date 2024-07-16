Çocuklarının Doğum Anına Tanıklık Eden Babaların Dehşetten Şekilden Şekile Giren Suratları
Çocuklarının Doğum Anına Tanıklık Eden Babaların Dehşetten Şekilden Şekile Giren Suratları
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Doğum sırasında, annenin hissettiklerini, çektiği acıları, duyguları anlamak mümkün değil.
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1. Doğum anına tanıklık eden babaların yüzlerinin girdiği şekli ise ne siz sorun, ne biz söyleyelim!
2. Gözleri yerinden fırlayacakmış gibi şoke olanlar...
3. Gördüklerine inanamayanlar!
4. Hatta doğum yapan eşi gülerken bayılanlar bile var.
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5. Bir de siz iş çıkarmayın başımıza...
6. Yeni doğmuş bebek gibi ağlayanlar...
7. Neredeyse kalpten gidenler! 😂
8. Demek ki çoğu erkek bu yüzden tercih etmiyor doğumhaneye girmeyi...
9. Anneler sevinç gözyaşları dökerken en çok rahatlayanlar da babalar oluyor galiba.
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10. Doğum yapmanın kolay olduğunu iddia eden erkekleri böyle alabilir miyiz?
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