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Çocuklarının Doğum Anına Tanıklık Eden Babaların Dehşetten Şekilden Şekile Giren Suratları

Çocuklarının Doğum Anına Tanıklık Eden Babaların Dehşetten Şekilden Şekile Giren Suratları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 10:09

Doğum, anne için de çocuk için de inanılmaz bir an. Bazı eşler de bu inanılmaz ana tanıklık etmek için doğumhaneye giriyorlar. Fakat ortaya çıkan karelerde 'keşke girmeseydim' diye düşündüklerini görmek mümkün!

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Doğum sırasında, annenin hissettiklerini, çektiği acıları, duyguları anlamak mümkün değil.

Doğum sırasında, annenin hissettiklerini, çektiği acıları, duyguları anlamak mümkün değil.

9 ay boyunca hem sabırsızlıkla hem de zaman zaman acılar içerisinde beklediği bebeğine kavuşmak, anneler için son derece heyecan verici. Fakat bir de doğum anı var ki sormayın gitsin...

Bazı babalar da bu özel ana eşlik etmek, eşlerinin yanında olmak istiyorlar.

1. Doğum anına tanıklık eden babaların yüzlerinin girdiği şekli ise ne siz sorun, ne biz söyleyelim!

1. Doğum anına tanıklık eden babaların yüzlerinin girdiği şekli ise ne siz sorun, ne biz söyleyelim!

2. Gözleri yerinden fırlayacakmış gibi şoke olanlar...

2. Gözleri yerinden fırlayacakmış gibi şoke olanlar...

3. Gördüklerine inanamayanlar!

3. Gördüklerine inanamayanlar!

4. Hatta doğum yapan eşi gülerken bayılanlar bile var.

4. Hatta doğum yapan eşi gülerken bayılanlar bile var.
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5. Bir de siz iş çıkarmayın başımıza...

5. Bir de siz iş çıkarmayın başımıza...

6. Yeni doğmuş bebek gibi ağlayanlar...

6. Yeni doğmuş bebek gibi ağlayanlar...

7. Neredeyse kalpten gidenler! 😂

7. Neredeyse kalpten gidenler! 😂

8. Demek ki çoğu erkek bu yüzden tercih etmiyor doğumhaneye girmeyi...

8. Demek ki çoğu erkek bu yüzden tercih etmiyor doğumhaneye girmeyi...

9. Anneler sevinç gözyaşları dökerken en çok rahatlayanlar da babalar oluyor galiba.

9. Anneler sevinç gözyaşları dökerken en çok rahatlayanlar da babalar oluyor galiba.
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10. Doğum yapmanın kolay olduğunu iddia eden erkekleri böyle alabilir miyiz?

10. Doğum yapmanın kolay olduğunu iddia eden erkekleri böyle alabilir miyiz?

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