''Hayata Sıfırdan Başlamaktan Korkmayın'' Diyen Adama Feleğin Sillesini Yemiş Kişilerden Tepkiler
''Hayata Sıfırdan Başlamaktan Korkmayın'' Diyen Adama Feleğin Sillesini Yemiş Kişilerden Tepkiler
Sosyal medyada taşındığı evi paylaşan bir kullanıcı, ''Hayata sıfırdan başlamak'' notu ekledi ancak evi görenler ''Hayata sıfırdan başlamak bu değil'' dedi.
İzliyoruz! 😅
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Kimileri için sıfırdan başlamak, başını sokacak bir göz odayla yetinmek anlamına gelirken, kimileri için ise yatak, ayna ve peluş yastık gibi eşyaların olması anlamına geliyor. Ancak nereden bilebilirdi ki linçleneceğini👇
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Kullanıcıya gelen yorumlarda, hayata gerçekten sıfırdan başlamanın daha boş bir oda gerektirdiği dile getirildi.
Kimilerinin yastığı bile yok neticede 😂
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Koğuş?😅
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Kiminin hayali kiminin hayatı.
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Arka odalarda olabilir.
Herkesin sıfırı kendine.
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