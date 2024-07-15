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''Hayata Sıfırdan Başlamaktan Korkmayın'' Diyen Adama Feleğin Sillesini Yemiş Kişilerden Tepkiler

''Hayata Sıfırdan Başlamaktan Korkmayın'' Diyen Adama Feleğin Sillesini Yemiş Kişilerden Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 14:35 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 14:37

Sosyal medyada taşındığı evi paylaşan bir kullanıcı, ''Hayata sıfırdan başlamak'' notu ekledi ancak evi görenler ''Hayata sıfırdan başlamak bu değil'' dedi.

İzliyoruz! 😅

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Kimileri için sıfırdan başlamak, başını sokacak bir göz odayla yetinmek anlamına gelirken, kimileri için ise yatak, ayna ve peluş yastık gibi eşyaların olması anlamına geliyor. Ancak nereden bilebilirdi ki linçleneceğini👇

Kimileri için sıfırdan başlamak, başını sokacak bir göz odayla yetinmek anlamına gelirken, kimileri için ise yatak, ayna ve peluş yastık gibi eşyaların olması anlamına geliyor. Ancak nereden bilebilirdi ki linçleneceğini👇
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Kullanıcıya gelen yorumlarda, hayata gerçekten sıfırdan başlamanın daha boş bir oda gerektirdiği dile getirildi.

Kullanıcıya gelen yorumlarda, hayata gerçekten sıfırdan başlamanın daha boş bir oda gerektirdiği dile getirildi.
twitter.com

Kimilerinin yastığı bile yok neticede 😂

Kimilerinin yastığı bile yok neticede 😂
twitter.com

👇

👇
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Koğuş?😅

Koğuş?😅
twitter.com
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👇

👇
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Kiminin hayali kiminin hayatı.

Kiminin hayali kiminin hayatı.
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👇

👇
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Arka odalarda olabilir.

Arka odalarda olabilir.
twitter.com

Herkesin sıfırı kendine.

Herkesin sıfırı kendine.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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