Erkeklerde Beğendiği Vücut Hattını Paylaşan Kadın Yeni Akım Başlattı: Kas Şov!
Erkeklerde Beğendiği Vücut Hattını Paylaşan Kadın Yeni Akım Başlattı: Kas Şov!
Sosyal medya platformlarında atılan bazı tweetler, zaman zaman beklenmedik şekillerde geniş kitlelere ulaşarak yeni akımların doğmasına yol açabiliyor. Son olarak, bir kadın kullanıcının erkeklerde beğendiği vücut hattını paylaştığı bir tweeti, büyük ilgi gördü. Bu tweet, kısa sürede erkek kullanıcıların dikkatini çekti ve çeşitli yorumlarla dolup taştı.
Buyrun birlikte bakalım 👇😂
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Twitter'da (X) bir kullanıcının "Senden hoşlanıyorum" notunu düştüğü paylaşımı, beklenmedik bir şekilde kas şovuna dönüştü.
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Paylaşım, diğer kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırınca alıntılara peş peşe kaslı fotoğraflar yağdı👇
Zevkler tartışılmaz.
Zorbalanan erkek vücudu.
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